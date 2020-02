Mónica Carlos Galián fue la ganadora del 1º Concurso de Tamales en Palpalá

Con una masiva concurrencia de público de todas las edades, se llevó a cabo el Primer Concurso de Tamales en la ciudad de Palpalá.

14 concursantes, se dieron cita en el predio de Las Aguas Danzantes, para deleitar con sus productos a los jurados y público que se acercó para pasar una tarde diferente.

En este marco, la señora Mónica Carlos de Galián, ganadora del concurso, dijo que “me siento muy bien, vengo trabajando desde hace aproximadamente 20 años con los tamales. Me parece buena la iniciativa, porque es la primera vez que se hace en Palpalá y yo soy de Palpalá, entonces me siento muy orgullosa. Le dedico este premio a la Municipalidad de Palpalá, a todo el pueblo, más que nada al barrio Alto Palpalá donde todos me conocen”. Y a la vez señaló que “para el concurso hemos presentado tamal de charqui de cordero del norte, tamal de matambre, y tamal de chancho. Me acompañó mi hijo, mi marido, mis nietas que son las que más me ayudan en la elaboración”.

Por su parte, la referente de Adultos Mayores del municipio palpaleño, Beatriz Bejarano, manifestó que “este es el primer concurso de tamales organizado por esta coordinación que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social de la Municipalidad. Agrademos en primer lugar al intendente Rubén Eduardo Rivarola, que es el que nos apoya en todas las actividades”.

“Este concurso surge de una idea de todo el equipo de Adultos Mayores de esta coordinación, impulsado por el pedido de los adultos que participaron de la colonia, quienes manifestaron la necesidad de tener más actividades para poder articular y participar con sus pares. Ha sido importante la convocatoria, con gran participación, 14 concursantes que prácticamente vendieron todos sus productos”, finalizó la funcionaria.

Del evento, también participó la hija de ganadora del 1er Festival del Tamal Jujeños en Villa Jardín de Reyes, Sandra Alicia Batallanos de Alto Comedero, quien sostuvo que “vinimos a participar, más que nada para hacer degustar nuestros riquísimos tamales que es una herencia de hace 100 años. Mi madre fue la ganadora del concurso en Villa Jardín de Reyes, y estoy muy feliz porque esto sigue, es una historia y sigo yo como hija. Me encanta la idea, es un espacio familiar y sería muy bueno que sigan estos festivales haciendo participar a la familia de Palpalá y gente de toda la provincia”, finalizó.

Viviana Tacacho, otra de las 14 concursantes, expresó que “el evento estuvo muy concurrido por vecinos, amigos y familiares “somos varios emprendedores de Palpalá y esto sirve para que nos conozcan, me fue bien en la venta, agradezco a todos los que nos compraron y a todos los presentes”, concluyó.

Parte del público presente, manifestó su contento por la iniciativa y por el hermoso día que los acompañó en lo que fue el 1º Concurso de Tamales en la ciudad siderúrgica.