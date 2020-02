El operativo de descacharrado pasó por el barrio 23 de Agosto, Palpalá

El personal del área Salud, dependiente de la Municipalidad de Palpalá, en conjunto con el Hospital Wenceslao Gallardo, continúa con la campaña de prevención del dengue, zika y chikungunya, debido a la problemática endémica que está sufriendo la población, en esta época de calor e intensas lluvias, donde esta susceptible el desarrollo del mosquito que es el vector transmisor de la enfermedad.

La modalidad de trabajo que se viene realizando con el Operativo Descacharrado es de puerta a puerta, en horas de la mañana los empleados de la coordinación de Promoción de la Salud, realizan un trabajo de terreno a través de la concientización del descacharrado y por la tarde, se realiza el recorrido con el camión de recolección de cacharros, así finalmente poder eliminar los recipientes para evitar el criadero del mosquito.

La responsable del área de Descacharrado, Susana Calisaya, expresó que “tuvimos mucha colaboración de los vecinos, les pedimos a la comunidad que cuando visitemos los barrios saquen todo lo que no se use, como botellas de plástico, de vidrio, plásticos o contenedores rotos, neumáticos, el neumático es la casa excepcional para el mosquito, ya que ellos buscan los lugares más oscuros y con sombra. Quiero también comentarles que al hacer la recolección, encontramos larvas en distintos recipientes”, manifestó la encargada.

Por su parte, una vecina del barrio Olga Ramos dijo al respecto que “quiero felicitar a todo el personal de la Municipalidad de Palpalá que está trabajando con muy buena predisposición, porque me parece una actividad muy importante la del descacharrado, puesto que muchas veces tenemos el habito de guardar cosas que no usamos y creemos que nos van hacer falta y lo único que logramos es perjudicar la salud, porque en los días intensos de lluvias se suele conservar el agua y esto nos trae como consecuencia, al dengue. A los vecinos, pedirles que tomemos conciencia y saquemos todo lo que no nos sirve en casa y lo eliminemos, porque la verdad, es que no son otra cosa más que basura”, finalizó la ciudadana.

En tanto que otro vecino del barrio, Modesto Cruz manifestó que “me parece muy bien que el municipio participe con los vecinos y el descacharrado, por el tema del dengue que está al acecho, nosotros tratamos de combatirlo, pero lamentablemente el tiempo es muy corto para mí, así que, me da gusto que el municipio, este apoyando al barrio con este tipo de actividades”

Cabe destacar que la próxima fecha de recolección es el martes 18 del corriente, en el barrio Carolina.