Novia de Fernando: "Tener que venir a ver a tu novio a través de un mármol es horrible" (Video)

Para Julieta Rossi, este Día de los Enamorados es un día muy triste. "Estoy acompañada por mis amigos, mi familia. Siempre me acompañan", dijo la novia del joven asesinado en Villa Gesell.

Julieta Rossi visitó este viernes el Cementerio de la Chacarita para visitar la tumba de su novio, Fernando Báez Sosa, el joven que fue brutalmente asesinado por los rugbiers en Villa Gesell hace ya casi un mes.



Sin dudas, para la joven es un Día de San Valentín más que triste. Pero tuvo la fortaleza para enfrentarse a los medios, y dijo: "Es horrible tener que venir a ver a tu novio el Día de los Enamorados a través de un mármol". Y agregó: "Estoy acompañada por mis amigos, mi familia. Siempre me acompañan".

Este jueves, el juez David Mancinelli firmó el fallo que dicta la prisión preventiva de los ocho rugbiers que todavía permanecen detenidos por asesinato de Fernando. "No me causa felicidad, porque nada me causa felicidad. Pero saber que van a estar encerrados todo este tiempo es un poco reconfortante", expresó en ese sentido.







Con respecto a Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, que fueron liberados por falta de pruebas aunque siguen procesados, Julieta contó que habló con la fiscal Verónica Zamboni ese mismo día. "Me dijo que iba a ser todo lo posible para que se hiciera justicia", expresó.