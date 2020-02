Horóscopo del día 15 de febrero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Hoy será fabuloso a nivel amoroso para ti, te sentirás querido y más si tienes pareja. Posibles reapariciones con personas del pasado que es mejor dejar pasar, no vale la pena arriesgar lo seguro por cosas que no tendrán trascendencia.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

No desperdicies ningún momento, atrévete a mostrar tus sentimientos e invita al ser amado a hacerlo con toda la intensidad de su ser. Día especial en el que debes dejar el orgullo de lado.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Tendrás ayuda de alguien cercano que te abrirá los ojos. Podrás ver todo desde una nueva perspectiva, más calmada y realista, y descubrirás que no todo está tan mal como creías.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Lograrás progresar en proyectos que habías dejado atrás y concretarás acuerdos o contratos nuevos, pero debes buscar lo que deseas, no esperar desde tu zona de confort. El amor fluye en paz.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

No te compliques, si descubres que tu relación no va bien, analiza qué te mantiene en esta situación y, si te das cuenta que no es un amor sincero y mutuo, podrás tomar un nuevo rumbo, sin embargo, no necesitas hacerlo hoy.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Para que el sexo sea más placentero para ti, evita llevar contigo el trabajo a la casa, cuando estés a solas con tu pareja solo piensa en su compañía, entrégate con todo tu ser.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Paga a tiempo tus cuentas, no las evadas y, si no puedes con ellas, haz unas cuantas llamadas y comprométete a pagar más adelante, la clave es dar la cara. Organiza tus pagos y tus deudas, así sabrás cuál de ellas es la más importante y cuáles tienen prioridades. El amor está en pausa.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Vendrán cambios importantes a nivel profesional y laboral, revisa tus horarios para poder cumplir con todas tus actividades. Se presentarán nuevas oportunidades en el amor, nada demasiado interesante.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

El amor progresará poco a poco. Hoy necesitas ser paciente y tolerante, si las cosas no resultan como quieres, no quiere decir que la relación está mal, quizá tengan que replantear algunos puntos y ceder en otros. Si no tienes pareja, no te preocupes, sal con amistades y disfruta la vida.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Encuentros íntimos placenteros. Entrégate tal cual eres, sin temores ni artificios. Ansías verte mejor que nunca e inviertes tiempo y dinero en tu arreglo personal. Estás seguro de tus encantos y dispuesto a conquistar.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Tus ingresos van en aumento. Día en el que dejas atrás conflictos que arrastras del pasado. Si no estás seguro de lo debes decir o hacer, es mejor que no digas ni hagas nada y mucho menos si puede herir a otros. Cuidado de ser parte de un triángulo sentimental.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Debes ser más cariñoso y comprensivo que de costumbre, las cosas con amor se solucionarán por sí solas. En algun momento surgirán dudas sobre los sentimientos que te unen a tu pareja, pero no pienses demasiado, es una crisis temporal y completamente normal.

(Vanidades)