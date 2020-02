Horóscopo del día 17 de febrero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Hoy será un día difícil. Pensabas descansar y posiblemente es lo que menos harás. Compromisos y responsabilidades que nada tienen que ver contigo te llevarán parte del día. Hazlos con buen humor y disposición.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Día para relajarte y dejar los problemas de lado. Tienes personas que te quieren y demandan tu compañía. Organiza la tarde para cumplir con quienes quieres compartir y que te ayuden a olvidarte de todo.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

No es un día para reflexionar ni pensar en cosas que te preocupen o causen angustia. Ocupa tu día en cosas productivas. Organiza tu casa, limpia tu celular para que tengas más espacio o deshazte de lo que no sirve o está roto.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Día bastante tranquilo en el que harás todo lo que estás acostumbrado. Planifica una tarde bonita en la que estés en contacto con la naturaleza. Ver el sol en la playa o los árboles en el parque es una gran manera de terminar la semana y recargar la energía.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Pon tu mejor esfuerzo el día de hoy para acercarte a esas personas que tienes un poco descuidadas. Valora a tus seres queridos, los necesitarás en un futuro como apoyo emocional y moral. En cuanto al dinero evita gastos innecesarios.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Día para organizar tu casa. Has estado tan ocupado que no tienes tiempo para poder en orden tus asuntos ni tu hogar. Bota lo que no necesites y limpia cajones y clósets para ayudar a que la energía circule.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Día relajado para dedicarte a ti mismo. Actividades como ir al gimnasio, al spa, a tomar un poco de sol o a caminar en el parque te ayudarán a comenzar bien el día y prepararte para la semana.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Últimamente has sido muy injusto en tus apreciaciones hacia los demás. No tienes derecho de criticar o juzgar la vida de otros. No sabes lo que ellos están viviendo. Apela a tu bondad y capacidad de comprensión para escucharlos y aconsejarlos constructivamente.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Cuando las cosas se complican es mejor relajarse y permitir que las cosas fluyan. Con el tiempo, cada cosa tomará su propio camino. En lo referente al amor, han sido días un poco tensos y es hora de acercase con buena disposición.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Estás cansado y es lógico porque es domingo y, aparte de haber terminado una semana muy rápida y activa, te sientes desgastado a nivel energético. Siéntate un rato en la placidez de tu hogar, el jardín o la playa y relájate, sin pensar en nada importante. Solo respira.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Es un día para brillar y permitirte disfrutar. Sabemos lo mucho que te gusta estar solo, pero hoy busca compañía, disfruta y ríe. Actividades como ir al cine o ver una película en casa son ideales. Evita los excesos y controla la comida.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Cuando dudas de tus capacidades cae un poco esa autoestima que tanto te ha costado cultivar. Cree en quien eres y hacia dónde vas. Recuerda que tú eres la mano que te sostiene y si no crees en ti mismo ¿quién más lo hará?

(Vanidades)