Tenía 15 años y lo asesinaron de un tiro en el cuello por una gorra

Una discusión entre adolescentes terminó de forma trágica en una fiesta de cumpleaños en Villa Elisa el fin de semana pasado. Un chico de 15 años discutió con otros cuatro jóvenes por una gorra y, de un momento a otro, lo asesinaron de un balazo en el cuello.

Franco Iván Coronel había asistido al cumpleaños de 15 de una de sus mejores amigas en un salón del club Curuzú Cuatiá, ubicado en la esquina de Camino Belgrano y 411, junto a otras amistades del barrio El Rincón.

Todo empezó cerca de las cinco de la mañana cuando cuatro jóvenes, tres de los cuales no habrían estado invitados a la fiesta, pasaron cerca de Iván y le sacaron su gorra como parte de una supuesta “broma”.

La víctima salió del salón y se enfrentó al grupo que la tenía para recuperarla. En ese momento se produjo una discusión, uno de ellos sacó un arma, le dispararon prácticamente a quemarropa en el cuello y huyeron.



Familiares y amigos de Iván que estaban en el festejo salieron a la calle para asistirlo en el acto pero para cuando el personal del SAME llegó a lugar, el joven ya había muerto.

A partir de los primeros relatos de los testigos, principalmente el resto de los asistentes a la fiesta, la policía fue tras la pista de los sospechosos, también menores de edad, que viven por la zona, en el barrio Arturo Seguí. La causa quedó en manos de la fiscal Sabrina Cladera, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Este lunes a la mañana, efectivos de la DDI de La Plata aprehendieron a un joven de 16 años por el crimen, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Se desconoce aún si fue el que disparó el arma.

“Ayer fue uno de los días más tristes que me tocó vivir. Vi a mis familiares destrozados por la pérdida de mi sobrino, que lo mataron por una gorra que no vale la vida de nadie. Lo mataron porque la sociedad en la que se vive día a día cada vez es peor, porque es tan fácil conseguir un arma como comprar un caramelo”, escribió el tío del joven. “Quince años tenía y una vida repleta de cariño. Hoy familiares y amigos lo estamos despidiendo y a la vez tratando de entender el porqué. ¿Por qué la vida es injusta y se lleva a una criatura que no tenía maldad por nadie?".

Los amigos de Iván publicaron además en redes sociales que realizarán un torneo de fútbol a beneficio de la familia Coronel para juntar dinero para costear el velatorio.