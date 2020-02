Horóscopo del 18 de febrero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Estás atrapado en pensamientos anticuados y fuera de lugar. Tus ideas te impiden avanzar. No luches ni impongas. Entre más pronto abandones tus falsas creencias, más rápido alcanzarás lo que te propones.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Debes esperar el momento propicio para dar un paso. Para hacer valer tus ideas necesitas definirlas aún más, estudiar qué tan viable es ponerlas en práctica y qué tan positivos serán los resultados. No basta con soñar, debes pisar la realidad.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Necesitas poner lo mejor de ti y buscar toda la ayuda más calificada posible. Personas expertas en ciertas áreas que te den un panorama más práctico y realista. Tiendes a dar opiniones precipitadas, contén tus ímpetus.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Destacas y obtienes el apoyo que tanto buscabas. Ahora todo es más fácil. La pareja necesita más atención, involúcrala en tus cosas un poco más.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Eres prisionero de una situación. Conforme pasa el tiempo has creado un escenario sin bases y ahora se derrumban sobre su propio peso. Debes derribarlas y continuar sin mirar atrás.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Mantente al margen de los conflictos familiares, no te pertenecen, al contrario, te hunden y perjudican. Ocúpate de lo tuyo, de lo que realmente te interesa. Problemas de papeles que se resuelven después de varios intentos.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

No fuerces las cosas, lo que tenga que ser, será. No necesitas tomar nuevas decisiones, vas por el camino correcto, solo que te refugias demasiado en tu zona de confort. Suelta el apego y decide con la cabeza, no con el corazón.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Hay situaciones que han sido creadas por los errores de otros. Nada es tan grave que no pueda ser corregido. Empezar de nuevo no es fácil, pero sí puede ser muy renovador. Da ese paso con una sonrisa en los labios, no hay bien que por mal no venga.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Discusiones de trabajo con jefes o superiores. Has abandonado un poco tus metas laborales y los resultados han sido desfavorables. Ahora te toca renovarte y poner todo en orden.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Tiendes a tomar decisiones con una venda en los ojos. No ves lo que sucede tal cual es y los resultados pueden ser devastadores. Las posibilidades son amplias, pero necesitas abrir la mente y el corazón para que puedas explorarlas.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Te sientes bendecido y agradecido, con deseos de dar un paso adelante en tus antiguos proyectos. Intercambias opiniones y surgen ideas que te ayudan a cristalizarlos. Ahora es el momento.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Se crean conflictos por malentendidos. Cada parte interesada ha expuesto sus frustraciones y lo han hecho de forma equivocada. En lugar de atacar y hacerte el ofendido, concreta un nuevo encuentro y aclara la situación. Al final del día verás que todo se solucionará.