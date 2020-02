Horóscopo del 19 de febrero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Incomprensión y problemas de comunicación. ¿Cómo deseas que tu pareja sepa que determinada situación te incomoda o lastima si no se lo dices directamente?

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Desencuentros con una persona desagradable. No permitas que un buen momento se arruine por quien no lo merece. Ignóralo y sigue tu camino, sin permitir que altere tu estado emocional.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Estancamiento y retrasos. Necesitas acelerar el trabajo, desechar lo que no funciona e implementar nuevos métodos que te permitan optimizar tu desempeño.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

La creatividad fluye. Nuevas formas de hacer dinero surgen de tu capacidad innovadora y tu actitud ante los retos. Espera unos días, pasado Mercurio retrógrado puedes hacer inversiones.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Dudas y más dudas. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Amo realmente a esa persona? ¿Vale la pena? Cuando no estás seguro es mejor no hacer nada. Si no hay sentimientos profundos ¿vale la pena seguir?

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Las verdaderas amistades se construyen. Mostrar interés y apoyar a nuestros amigos fortalece los sentimientos y estrecha las relaciones. Es hora de dar un poco más.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Es momento de dejar los miedos e inseguridades de lado y explorar nuevas posibilidades, salir de tu zona de confort y dar un paso para alcanzar la realización profesional.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

En poco tiempo, tu camino financiero se iluminará con una nueva forma de producir dinero. No temas a los cambios. Tú y solo tú decides la vía a tomar.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Domina la ira, los celos y la desconfianza. Abre los ojos y ve la realidad tal cual es. Estás tan absorto en lo que sientes que no puedes ver con claridad qué sucede en el corazón de tu pareja.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Antes de criticar ponte en los zapatos de la otra persona. Podrías estar más crítico y exigente que de costumbre. Tu actitud autosuficiente y controladora podría lastimar a quien amas.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

No permitas que otros tomen el control sobre tu trabajo. El único que puede decidir hacia dónde vas y cómo llegas eres tú. No escuches a quienes pretenden desanimarte o subestiman tus capacidades.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Complicación en transacciones bancarias y retrasos en pagos y gastos repentinos sacuden tu economía. Situaciones que requieren calma y soluciones inmediatas. Podrás salir adelante.

(Vanidades)