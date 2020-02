San Pedro conmemoró el Día Internacional del Síndrome de Asperger

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Secretaria de Desarrollo Humano y el Departamento de Discapacidad, junto a la Asociación Asperger Jujuy, realizó el acto protocolar en conmemoración por el Día Internacional del Síndrome de Asperger en la plaza General Belgrano.

Estuvieron presentes autoridades, familiares de niños que padecen el síndrome y funcionarios del municipio desarrollando diferentes actividades.

Después, Florencia Moya del Departamento de Discapacidad de la comuna sampedreña resaltó: “Conmemoramos el Día Internacional del Sindrome de Asperger, decidimos hacer el acto protocolar en la plaza para generar concientización y que la gente se acerque, trabajamos junto a la Fundación Asperger que preside Patricia Sandoval”.

La coordinadora dijo que “tuvimos mucho dialogo, concientizando para que la gente conozca la enfermedad, muchas veces desconocen los síntomas y los confunden con niños caprichosos o que tienen un mal comportamiento”.

La licenciada Moya reconoció que “hace un tiempo desde el municipio venimos trabajando en la inclusión social a la persona con discapacidad y vamos a continuar trabajando para que la gente diga con énfasis sí a la inclusión”.

Para este año “vamos a continuar con diferentes trabajos, acercarnos a las escuelas, organizar talleres, queremos ver el menú inclusivo en los restaurantes para que tengan una carta que pueda ser leída por una persona con discapacidad, tanto visual como auditiva, vamos a realizar cursos abierto a la comunidad para que la gente se interiorice”, culminó Florencia Moya.

A su tiempo Patricia Sandoval, titular de la Asociación Asperger Jujuy, explicó: “Fue un pequeño y emotivo acto, nosotros buscamos lo que es la inclusión porque verdaderamente se apunta a esto, nosotros somos discriminados por la invisibilidad que tiene el síndrome asi que logramos hacer ruido, llegar a algunos sectores en el marco del Día Internacional del Sindrome de Asperger”.

La directiva dijo que “la condición pasa a ser un padecimiento por el hecho que no es visible, nuestros hijos no tiene nada fisiológicamente, no hay un estudio que te diga que tiene síndrome de asperger, esto es a través de la conducta, donde un berrinche, una risa espontanea fuera de un motivo te llama la atención o por ejemplo el motivo de un llanto, el juego, los chicos no tienden a usar los juguetes como un niño lo haría normalmente , por ejemplo los autos los alinean, ellos no comparten, entonces cuando tenemos a alguien que les cuesta mucho incluirse en la sociedad nosotros estamos para abrir mentes, poder buscar esa inclusión que básicamente no sucede con nuestros hijos, los discrimen en la escuela, dicen que no aprenden, pero es la manera como le enseñan, y surge la falta de comprensión”, detalló Patricia Sandoval.