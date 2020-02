El presidente del Club Lanús criticó duramente la Superliga

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, aseguró hoy que existe "una AFA ordenada" y una Superliga "que no funciona nada bien", y subrayó que el reparto de dinero para los clubes es poco.

"Tenemos una AFA ordenada, pero una Superliga que no funciona nada bien. No se toma en cuenta el calendario del Seleccioinado Nacional para armar el propio", se quejó el presidente del "Granate", en diálogo con el programa radial "Palabra de Dirigente" que conduce Felipe Evangelista titular del Circulo de Dirigentes y ex Dirigentes del Futbol Argentino (CIDEDFA).

Russo se refirió además a la modificación al decreto 1212 que según su opinión "dejó una bomba de tiempo para los clubes", sobre todos los que además tienen polideportivos y escuelas. Este decreto 1212 que data de 2003 fue modificado por el anterior gobierno con un aumento en la alícuota de aportes de los empleados deportivos y una ampliación en el alcance de figuras que antes no tributaban, lo que afecta principalmente a los clubes con escuelas y al fútbol de ascenso.

Agregó que junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, están trabajando para que se deroguen estas modificaciones y existe también un compromiso de la Secretaria de Deportes para que así ocurra porque este decreto tal cual esta "perjudica a a todos los clubes pero en especial a aquellos que tenemos polideportivos y escuelas".

Por ultimo Russo dijo "confiar en que el gobierno de Alberto Fernandez volverá esta situación para atrás" y destacó el compromiso del Secretario de Deportes Matias Lammens y del diputado Sergio Massa "para que esto así ocurra y no se perjudique a los clubes".