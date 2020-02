Hombre intentó abusar de una menor que iba a rendir

El hecho se dió en la mañana de este miércoles, en inmediaciones a la Escuela Técnica N°1 de Palpalá.

La menor logró correr y escaparse. Desde la institución vuelven a solicitar mayor seguridad en la zona porque señalan que no es la primera vez que se da un caso de estas características.

Se registró en el puente peatonal entre el Hospital Gallardo y la Escuela Técnica N°1 Gral. Savio, cuando la alumna se dirigía al establecimiento educativo a rendir un examen.

La profesora Nélida Robledo de la institución contó detalles del lamentable episodio, “por lo general los chicos vienen por esa calle, yo llegué a las 7:15 y la chica estaba con un ataque de nervios, la portera la había recibido cinco minutos antes y ya estaba el papá también”.

“Ella venía para la escuela, vio que venía un señor por detrás ella se dio vuelta le dijo Buendía y siguió caminando. Este hombre empezó a caminar más rápido hasta que la agarró y quiso abusar de ella, llegó a manosearla”.

“Ella logró forcejear y correr hasta la escuela, el hombre tenía una mochila, tenía machetes”, añadió.

Por el estado de la menor, desde la escuela llamaron a SAME y también a la Policía para dar cuenta de lo sucedido.

"Esto no es la primera vez que pasa, el año pasado tuvimos un hecho con un alumno del turno tarde. No tiene que ver con el horario ni el lugar por donde vienen los chicos pero es una calle y una zona desprotegida. Ya hemos pedido mayor seguridad pero no tenemos respuesta".