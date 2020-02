Continua el ciclo de ambientación de la licenciatura en ciencias políticas en Palpalá

Con la participación del Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Peczyk; el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi; el intendente de la ciudad de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, entre otros funcionarios, quedó inaugurada la Licenciatura en Ciencias Políticas de la UNJu. Actualmente son 850 alumnos de distintos puntos de Jujuy y otras provincias, confirmaron su inscripción. El curso de nivelación se dicta en las instalaciones del Cine Teatro Altos Hornos Zapla de la ciudad de Palpalá.

Al respecto, la Licenciada Lía Pagliarani, manifestó que “estamos con una alegría tremenda, cumpliendo con un sueño que teníamos hace años, y que la Universidad Nacional de Jujuy tornó este sueño en una realidad que es realmente fantástica, estamos muy contentos por la convocatoria que hemos tenido, hasta ayer tuvimos 850 inscriptos. Lo que estamos haciendo ahora desde Palpalá que va a ser sede de nuestra carrera, es impartir un curso de ambientación universitaria donde van a tener distintos módulos. Un módulo que es disciplinar donde los chicos van a ver fundamentalmente conceptos básicos de lo que es la Ciencia Política, y por otro lado va a ver un módulo sobre lo que es alfabetización en la Universidad y otro módulo donde se va a hablar sobre derechos y violencia de género”, agregando que “esa es la idea de este curso de ambientación que va a tener una evaluación final de competencias, que no es eliminatorio, es nivelatorio. Realmente estamos muy felices con el grupo de docentes, porque no solamente hemos tenido el privilegio de ser parte de la comisión que diagramó y formuló la carrera, sino también en este momento hacer la introducción con esta cantidad de alumnos es una alegría muy muy grande”, empezó contando.

“La idea de hacer sede en Palpalá es fantástica, a pesar de que está el Observatorio del Litio, no había una carrera instalada en la Palpalá, eso va implicar no sólo que mucha gente de la ciudad pueda asistir, sino también va a haber gente que va a venir de la Rioja, Salta y otras provincias, porque es una oferta académica que desde la universidad pública no existe desde Córdoba para el norte. Entonces esta oferta académica pública y gratuita es importantísima que esté en Palpalá”, comentó. Inmediatamente acotó que “Palpalá una gran ciudad de la provincia que ya tiene su sede universitaria, y esto no solamente va a implicar la cuestión de los altos estudios, sino también un resurgir económico que con tanta gente que vendrá permanentemente, permitirá que se reactiven los comercios, pensiones, etc., entonces no estamos hablando únicamente de una oferta académica en Palpalá, sino de toda una cuestión social, política y económica que es trascendente”, señaló la licenciada.

Por último, la facultada, destacó que “los interesados se pueden inscribir hasta este viernes 21 de febrero, el cursillo tiene una evaluación final programada para el 26 de marzo y un recuperatorio para el 1 de abril. La segunda semana de abril, estaremos largando el dictado de clases de la carrera”. Además, expresó su agradecimiento a la toda la gente de Palpalà “porque se está portando con nosotros de una manera excelente”, sintetizó.

Por su parte, el alumno Nicolás Gray, dijo que “soy de San Salvador, esta buenísima la temática principal de la carrera, el plan de estudio se ve reflejado principalmente en la necesidad que se tiene tanto a nivel provincial como regional, hay mucha expectativa por el plan de estudio, por el avance de la carrera y por la conformación de los grupos de estudio que estamos consolidando en la ambientación”, expresó.

Luego se refirió a la recepción del municipio y de los palpaleños señalando que “es muy buena, desde que empezó, nos indicaron cómo realizar algunos trámites, estoy feliz de comenzar esta iniciativa académica”, y a la vez agregó que “invito a que se sumen a esta iniciativa, porque creo que la Ciencia Política y la Política es una forma de transformar la realidad, necesitamos mucha ayuda de la juventud, de los jóvenes, de los profesionales, para que esta carrera por fin se consolide en Jujuy y sea realmente una iniciativa académica que resalte en la Universidad Nacional de Jujuy”, cerró.