Ernestina Pais defendió a Vernaci, luego de sus dichos discriminatorios sobre Jujuy

A raíz de las discriminatorias declaraciones de Elizabeth Vernaci en su programa de radio y que se replicaran las críticas en todo el país en el transcurso del día lunes, la conductora Ernestina Pais también habló sobre el tema y defendió la opinión de Vernaci.

“Toda la gente se pronunció, no tengo mucho más para decir. Lo hizo en un sentido humorístico. Ella tiene ese humor ácido que a veces incómoda. Seguramente cuando lo dijo no pensó en la repercusión que iba a tener“, declaró Ernestina en Radio Mitre.

Luego, agregó: “No creo que sienta para nada lo que dijo. Lo digo más allá de las diferencias históricas que hemos tenido. Confío en su buena leche y su buena fe. La radio tiene algo que la tele a veces no tiene. No tenes noción en la radio cómo puede impactar lo que decís. Es más, ella es tan grosa en su laburo que logra un impacto que la radio no tiene cuando se dicen las cosas”, finalizó.

La conductora se suma a Gerardo Romano y Gabriel Rolón, entre otros personajes que salieron a defender públicamente los dichos discriminatorios de Vernaci.