La China Suárez, a punto de confirmar su embarazo: "Ya lo dijeron ustedes"

La noticia llegó desde Chile y los protagonistas no lo negaron. La China Suárez y Benjamín Vicuña estarían esperando su segundo hijo, luego de transitar una crisis de pareja y volver a apostar al amor.



En su arribo a Ezeiza desde Londres, donde pasó unos días con su mamá y realizó una campaña de moda, la actriz habló con Los ángeles de la mañana y dio a entender que los rumores son ciertos.

"¿Podemos felicitarte China?", le preguntó la notera. "Yo ya no tengo nada para decir porque hace como un mes que están diciendo lo mismo. Sí, a mí nadie me preguntó además", contestó.

"Por eso aprovecho para preguntártelo", retrucó la periodista. Y la China fue muy sugestiva con su respuesta. "Ya lo confirmaron igual así que…", respondió.

"Ustedes confirmaron y debatieron. Yo miro todo, no me voy a hacer la que no miro televisión. Uno se cansa… La verdad es que pasa eso. Hablan, confirman, debaten y después uno tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. Me siento así y no tengo ganas de decir nada", agregó.

Cuando la notera le preguntó sobre su descargo en Instagram, Suárez agregó: "No estaba enojada. Pero hay una cosa contante de meterle presión a la mujer, que no entiendo por qué".