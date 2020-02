Senadora Giacoppo: “¿Hay, detrás de este pedido, un compromiso con la impunidad?”

“¿Hay, acaso, detrás de este pedido un compromiso con la impunidad?” se preguntó la senadora y destacó que “claramente se está buscando beneficiar a los presos por causas de corrupción”.

“En el caso de Milagro Sala, más precisamente en la causa Pibes Villeros, los 13 jueces que intervinieron fueron nombrados por el sector político que gobernó Jujuy por más de 30 años y al que representa hoy el senador Snopek. ¿A quien acusa hoy, entonces, el senador con este pedido de intervención?”, indicó Giacoppo.

“También deberíamos preguntarnos cuál es el límite a estas presiones, cuando vemos que este pedido del senador Snopek se suma a las declaraciones de Zaffaroni, a la derogación del decreto de protección de testigos o al proyecto presentado por senadoras del bloque que responde a la coalición gobernante y que plantea flexibilizar las prisiones preventivas para políticos corruptos censurar al periodismo de investigación que haga mención sobre sus causa”, añadió.

“El proyecto del senador Snopek avasalla la autonomía de la provincia. Busca la impunidad de los corruptos, la libertad de Milagro Sala (presa por los delitos cometidos) y limitar al gobierno de Gerardo Morales”, destacó.

“No vamos a permitir un atropello de esta naturaleza. No podemos permitir que se maltrate así a la justicia. Jujuy hoy es paz, Jujuy hoy vive su mejor momento en muchos años. No vamos a volver atrás, no vamos a retroceder”, concluyó Giacoppo.