Horóscopo del 26 de febrero de 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Concretarás un nuevo proyecto con ayuda de quien menos pensabas. El estar atento a todo lo que sucede será la clave para avanzar.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

No todo lo que brilla es oro, no arriesgues dinero solo porque quieres hacerlo. Piensa bien y asesórate, de no hacerlo podrías arrepentirte.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

No te cierres a lo que estás viviendo y sintiendo ahora. Mira a tu alrededor y descubrirás que existen otras posibilidades.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Un amigo correrá en tu ayuda sin siquiera tener que pedírselo. Acepta su apoyo y valora su amistad.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Es necesario que actúes con inteligencia y analices qué puntos debes mejorar en tu trabajo, solo así podrás prosperar y destacar.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Disfruta el dinero que con tanto esfuerzo has ganado. Cómprate algo que deseas mucho, ve a un spa o hazte un cambio de look.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

No seas tan duro con tu pareja. La crítica y las discusiones sin sentido pueden crear un cerco difícil de cruzar. Sé más comprensivo y tolerante.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Es tiempo de estar solo. Si no puedes o no tienes tiempo de ver a tus seres queridos, hazles entender el por qué.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Se presentarán nuevas oportunidades laborales, no las deseches hasta analizarlas bien. Una de ellas podría cambiar tu vida.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Para sentirte seguro es necesario tener una base económica y ahorrar. Trabaja en mejorar tu economía.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Si estás solo y te sientes desanimado y frustrado busca compañía que de verdad te nutra. No es momento de mantener relaciones superficiales.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

El encuentro con un ser querido te hará replantear muchas cosas en tu vida. Es posible que te sientas un poco abrumado. Date tiempo.

(Vanidades)