Hoy comienza la Cuaresma con el Miércoles de Cenizas

Hoy se celebra el Miércoles de Cenizas. Para los católicos es un día de ayuno, abstinencia, oración y confesión. En las iglesias durante la misa se realiza la tradicional imposición de ceniza a los fieles. Marca el inicio a la “Cuaresma” (40 días de preparación para la Pascua), que comienza el Miércoles de Ceniza y termina en la tarde del Jueves Santo.

Las cenizas se elaboran a partir de la quema de ramas de olivo del Domingo de Ramos del año anterior, siendo luego bendecidas. Al término de la homilía las cenizas son colocadas sobre la frente de los fieles, haciendo la señal de la cruz. Mientras se recibe la bendición de la ceniza el sacerdote pronuncia las palabras «recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir», en referencia a la fragilidad y mortalidad de las personas. La ceniza representa también la destrucción de los errores del año anterior, al ser éstos quemados.

Ayuno y abstinencia

• El ayuno es el mayor sacrificio de este día, consiste en hacer una sola comida “fuerte” al día. Es algo que se realiza durante el Miércoles de Ceniza y también el Viernes Santo.

• La abstinencia es otra antigua costumbre de los cristianos, que consiste en la prohibición de comer carne. Se debe cumplir el Miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y también el Viernes Santo.

Significado

El término “ceniza” viene del latín cinis, siendo el producto resultante de la combustión del fuego. Este residuo frío y pulverulento pronto adquirió un sentido simbólico de muerte y caducidad, así como de humildad y penitencia. La ceniza simboliza la muerte, la conciencia de la nada y de la vanidad de las cosas. A los cristianos les recuerda que esta vida es tan sólo una preparación, siendo el verdadero destino llegar a Dios en la vida eterna.

Curiosidades

• Según el catecismo el rito de la imposición de ceniza puede ser realizado a cualquier persona, incluidos los no católicos.

• No es obligatorio recibir la bendición de las cenizas, aunque si es recomendable.

• No está especificado el tiempo que debemos llevar las cenizas en la frente.

• El ayuno es obligatorio para los mayores de 18 años y menores de 60.

• Aunque el ayuno consiste en realizar una sola comida fuerte al día, no está prohibido tomar “algo” por la mañana o por la noche.

• La abstinencia de comer carne es obligatoria para los mayores de 14 años.

• Durante el sacramento las frases más pronunciadas por los párrocos son «Polvo eres y el polvo te convertirás» y «Conviértete y cree en el evangelio».

• El Miércoles de Ceniza es también una fecha importante para los Carnavales, ya que marca su final con el tradicional “entierro de la sardina”.

• Los antiguos griegos, egipcios y judíos acostumbraban a cubrirse la cabeza con ceniza en señal de luto.

• El origen de las cenizas en el catolicismo proviene del Judaísmo.

• La Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de la Cuaresma a partir del siglo XI.

• La celebración del Miércoles de Ceniza no es exclusiva de los católicos, la iglesia anglicana y la protestante también lo conmemoran.

(Baradero)