Dos mujeres vendían cocaína muy rebajada con otros químicos; ahora la Justicia discute si es delito o no

A fines de julio pasado, dos mujeres fueron detenidas en Alto Comedero con 101 envoltorios de cocaína preparadas para la venta. Sorprendentemente la discusión del caso está centrada en si se cometió un delito o no, ya que el tribunal las absolvió porque sostuvo que la droga era de tan mala calidad que no tenía un efecto capaz de generar adicción.

Las posturas que se plantean en la causa son si la venta de esa droga se considera delito por la capacidad de afectar a la salud pública o si el solo hecho de vender una sustancia considerada estupefaciente por la ley alcanza para dictar una condena. Ahora intervendrá un tercer juez para analizar el caso.

Las dos mujeres, de 52 y 28 años -cuyas identidades se mantienen en reserva ya que su causa continúa en trámite- y nueve compradores fueron detenidos. Así, la Policía secuestró 101 envoltorios de cocaína y 2.600 pesos.

Las acusadas reconocieron la responsabilidad en el hecho y llegaron a un acuerdo en un proceso abreviado con la fiscalía de juicio para recibir una pena de cuatro años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sin embargo, en el juicio oral fueron absueltas y liberadas. “Lo secuestrado no es estupefaciente”, dijo Abel Fleming, juez del Tribunal Oral Federal de Jujuy, en la audiencia que se realizó el 10 de diciembre pasado.

El magistrado explicó que de los 101 envoltorios se hicieron pericias químicas a 11 de ellos, a modo de prueba. Y que la conclusión fue que la pureza de las muestras era del 13 por ciento, el resto eran sustancias inertes en las que se diluyó la droga. “En cada uno de estos envoltorios había 0,08 de dosis umbrales, es decir menos de un décimo de dosis umbral por cada uno de los papeles", sostuvo el magistrado.

Más tarde, Fleming argumentó por qué no había delito en su opinión: “Tiene que haber, aunque sea en los términos de peligro concreto una afectación a la salud pública como bien material y no como mera desobediencia a la ley. La afectación en el grado de peligro abstracto debe verificarse por la existencia de la sustancia en la forma de presentación, las concentraciones y los modos usuales de uso de la cocaína, ya sea aspirada o fumada”. Para el magistrado en este caso no las hay: “Las unidades que las acusadas tenían para comercializar no son aptas para provocar efecto psicotrópico, ni doce de ellas lograban producir ese efecto”, fundamentó.

Así, las dos mujeres fueron absueltas y liberadas. Pero la fiscalía de juicio apeló la decisión y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. Allí, el juez Guillermo Yacobucci condenó a las acusadas el jueves pasado a la pena de cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y dispuso que sean detenidas cuando la condena quede firme.

La causa, sin embargo, no termina con las condenas. La defensa de las acusadas podrán apelar el fallo y deberá intervenir un nuevo juez de la Cámara de Casación para analizar la apelación y determinar en cuál de las dos posturas en discusión se encuentra