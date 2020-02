Dos escritoras argentinas de la "Nueva Generación" son finalistas por el premio International Booker Prize 2020

Las escritoras argentinas Gabriela Cabezón Cámara con su obra "The Adventures Of China Iron" y Samanta Schweblin con "Little Eyes" quedaron hoy entre los 13 finalistas del premio International Booker Prize 2020, el más prestigioso del mundo de los libros traducidos al inglés.

La obra de Schweblin, publicada por la editorial Penguin Random House como "Kentukis", ya había sido seleccionada por el diario The New York Times en su versión en español como uno de los diez mejores títulos de ficción de 2018, algo similar a lo que había ocurrido un año antes con la novela de Cabezón Cámara, que publicó la misma editorial con el título de "Las aventuras de la China Iron". "Kentukis" narra la compleja relación que tenemos con la tecnología, renovando la noción del vouyerismo y exponiendo al lector a los límites del prejuicio, el cuidado de los otros, la intimidad, el deseo y las buenas intenciones.

Schweblin ha sido incluida en la lista por tercera vez después de haber sido incluida en la lista de "Mouthful of Birds" ("Pájaros en la boca") y preseleccionada para Fever Dream ("Distancia de rescate").

Mientras que Gabriela Cabezón Cámara resignifica el universo de la gauchesca a través de la historia de una joven que huye de la crueldad de Fierro -el célebre personaje creado por José Hernández- quien la ganó en un partido de truco y con quien tuvo dos hijos con tan solo catorce años, pero al conocer a otra mujer descubre un mundo ideal bajo el cobijo de las tolderías.

La autora derriba estereotipos dando libertad al lenguaje que crece y se reafirma desde lo poético, y construye un personaje femenino que, a diferencia del gaucho desertor, realiza un viaje iniciático que le permite construir su identidad; descubrir sabores, texturas y el placer de lo sexual junto a Elizabeth, una escocesa que deambula por el desierto en una carreta buscando a su marido que ha sido llevado por la leva.

El International Booker Prize 2020 se otorga cada año por un libro que se traduce al inglés y se publica en el Reino Unido o Irlanda. Su objetivo es fomentar más publicaciones y lecturas de ficción de calidad de todo el mundo y promover el trabajo de los traductores.