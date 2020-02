Conferencia gratuita: Experiencia DOM "Diferencial o Muerte"

La misma está dirigida a empresarios, emprendedores, comerciantes, gerentes y líderes de organizaciones de todo tipo. La entrada es libre y gratuita.

Manuel Sbdar, fundador de MATERIABIS y disertante en la charla, explicó que “El gran desafío que tienen las pequeñas, medianas empresas, negocios, comercios, es por un lado sobrevivir, y por otro crecer. En las cuatro horas que durarán las conferencias, vamos a trabajar con herramientas concretas que le van a permitir a los participantes implementarlas al día siguiente en sus empresas. Se trata de cómo hacemos para que, en un mercado deprimido, en donde el consumo viene cayendo sistemáticamente, donde cada vez hay menos consumidores, nuestro negocio no solo sobreviva, sino que crezca”.

“Vamos a trabajar con instrumentos específicas para tomar decisiones concretas en nuestros negocios, además usaremos casos locales, de Jujuy, para demostrar cómo con estas herramientas se puede crecer y ser rentables” detalló el especialista.

Agregó que la otra columna vertebral de esta charla es la rentabilidad. “Lo que no medimos no podemos gestionar, y lo que medimos mal gestionamos mal, entonces vamos a trabajar también en los indicadores básicos que debemos mirar todo el tiempo para tomar decisiones acertadas. No se trata de grandes y sofisticadas planillas de cálculo, tienen que ser información que se pueda detectar y localizar fácilmente para cada uno de estos negocios y poder implementarlos. Se puede tener el mejor modelo de negocios del mundo, pero si no se mide no se pueden tomar decisiones acertadas”.

Los disertantes de la jornada serán:

-Manuel Sbdar: Es investigador, docente y emprendedor. MBA (Master in Business Administration) por ESADE Business School; es el creador del Modelo Palancas para la creación de empresas perdurables y del término Pyper para referirse a las Pymes Perdurables.

-Diego Fainburg: Director académico de MATERIABIZ Escuela de Negocios. MBA, Posgraduado en Economía y Licenciado en Economía (Universidad Torcuato Di Tella). Fue profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y de ITBA. Fue Manager Open Programs de ESADE Business School.

-Christian Longarini: Profesor de MATERIABIZ Escuela de Negocios. Lic. en Administración y Contador Público (UBA). Coach Ontológico. Maestría en Finanzas (Universidad Torcuato Di Tella). Six Sigma Champion (Univ. Austral). Especialista en Procesos de Negocio y en Productividad Personal y Organizacional (con foco en PyMEs y Emprendedores).

Inscripciones aquí: https://tinyurl.com/uxs8nz3