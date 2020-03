Horóscopo del 02 de marzo de 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

La realidad es muy diferente a lo que crees que sucede. Te cuesta poner los pies sobre la tierra y entender que debes cambiar tus actitudes

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Una relación personal rebasa el límite de lo aceptable. Es posible que ninguno haya puesto lo suficiente de su parte para que todo marche mejor. Aún hay tiempo de enmendar.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Disfrutas plenamente el momento. Compartes con seres queridos en tiempo de calidad y aún así puedes conectarte a solas contigo mismo, algo que en la cotidianidad es difícil para ti.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

No dejes pasar las oportunidades. Serás el centro de atención por un momento y sentirás que todo lo que has hecho valió la pena. Reconocimiento y agradecimiento son las claves.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Actúas un poco precipitado. No piensas, solo quieres ver resultados y quieres verlos ya. Hay personas que crean distancia contigo porque consideran que eres demasiado difícil de llevar.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Evolucionar espiritualmente es ayudar sin importar a quien. Un ser querido necesita tu apoyo y no puedes ni debes ignorarlo. Es un excelente día para dar y recibir amor.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Estás cansado de mentiras, de esconderte detrás de máscaras inútiles. Quieres ser tú, pero has elegido una etapa en la que tus acciones podrían ser malinterpretadas. Puedes ser sincero, pero no hiriente.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Debes agradecer las bondades de la vida. Entender que no te mereces nada, que debes ganarlo con tus actitudes y esfuerzo. Que puedes ser frío y distante, pero jamas indiferente.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Te sientes inquieto y con deseos de hacer algo diferente. La rutina te agobia y es que no haces nada para que tu vida cambie. Levántate, sacúdete la flojera y la comodidad. Así no tengas nada que hacer, haz algo.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Hay energías que se mueven en contra de tus deseos y esa resistencia te abruma, te agota. Has tenido mucha culpa en lo que ha sucedido, pero no puedes estancarte en arrepentimientos.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Eres protagonista de la atención de seres queridos. Te sientes cómodo y feliz con lo que sucede, y puedes descansar con la seguridad de que te lo mereces y de que vendrán momentos maravillosos.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Los excesos te convierten en una víctima. Has abusado de tu cuerpo y ahora no sabes qué hacer para sentirte mejor. No hagas nada, solo sé feliz y ya.

