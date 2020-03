Pablo Baca se expresó acerca de la denuncia en su contra por supuesto abuso sexual

"Luego de grabarme en forma clandestina durante años y entregar el material para su manipulación y publicación, ahora ha efectuado una denuncia en mi contra por un supuesto hecho aberrante que habría sucedido el 23 de agosto de 2019".

Así comienza el comunicado escrito por Pablo Baca, quien se expidió ante la denuncia por un presunto abuso sexual en su contra realizada, justamente, por Ana Juárez Orieta.

"En los audios que se publicaron en la primera nota del portal digital ´Cohete a la luna´, llamada ´Limpiar el sótano´, aparece una conversación amistosa que mantuvimos el 11 de octubre de 2019. No podríamos haber conversado en esos términos si unos días antes se hubiera producido un ataque como el que denuncia", detalló.

El titular del Superior Tribunal afirmó que Juarez Orieta grabó, en forma ilegal y clandestina, distintas conversaciones en el marco de una relación informal: "jamás estuve al tanto -como ella pretende- de que las grababa, nadie habla si sabe que lo están grabando".

Aseguró que las grabaciones habían sido manipuladas para cambiar el sentido de las frases, para eliminar lapsos temporales y para descontextualizar el contenido, todo fue acreditado mediante una pericia informática".

Aprovechó también para denunciar que cuando hizo pública su intención de denunciar Ana Juárez Orieta y a su hermana comenzaron a extorsionarlo. "La denuncia falsa que Juárez Orieta formula en mi contra es el resultado de las denuncias que realicé previamente. Juárez Orieta, luego de participar de una operación política ilícita, decidió cubrirse a través de la extorsión. Como no cedí, echó mano a una calumnia infame".

Dijo además que el diario digital en donde su publicó la denuncia sostiene la falsedad de la misma, “ratifica que la intervención al Poder Judicial jujeño es una salida racional”, lo que pone de manifiesto una obvia intencionalidad política. "La nota, plagada de contradicciones, así utiliza la lucha de las mujeres contra la violencia de género poniéndola al servicio de una operación política execrable", agregó.

Finalizó con estas palabras: "Lo que dejo en claro es que, frente a las amenazas, ante la extorsión ahora consumada, he optado por cumplir con mis deberes, sin hacer prevalecer en ningún momento mi interés personal. Tengo obligaciones como funcionario, pero también, ahora, como persona atacada en el derecho a la integridad de su nombre y de su imagen, me propongo defenderme de una manera activa. Se me endilga un delito repugnante con el solo fin de consumar la maniobra política y destruirme personal, social y familiarmente, y ello va a tener la respuesta que corresponde, que consistirá el ejercicio de mis derechos, sin descanso, por el bien de mi familia y de la comunidad que merece certeza sobre las personas que ejercen responsabilidades públicas".