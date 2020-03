Una nena cayó desde el tercer piso de una escuela de Palermo

Una nena cayó este lunes desde el tercer piso de un jardín de infantes ubicado en el barrio porteño de Palermo y debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró que aunque sufrió politraumatismos se encuentra fuera de peligro.



La alumna, que tendría 5 años, fue encontrada tirada en la vereda por una mujer que pasaba con su auto por la puerta de la Escuela N° 9 Juan Crisóstomo Lafinur ubicada en Gorriti al 5700. "Serán unos ocho o nueve metros de altura de donde cayó. En estos momentos le están realizando tomografías de manera completa para ver si tiene algún tipo de lesión. En principio, no habría lesiones graves", explicó el titular del SAME.

Según explicó Crescenti la niña sufrió politraumatismos pero estuvo lúcida en todo momento.

La mujer que la encontró tirada en la vereda contó que cuando la vio tirada boca abajo se acercó para ayudarla y tocó el timbre el colegio. En un primer momento le dijeron que la nena no pertencía a la institución ya que todavía no habían notado el accidente.

La nena habría pasado entre los barrotes de la ventana ya que están considerablemente separados uno de otro. "Habría que determinar los motivos de la caída, hay que esperar. Hay un equipo de psiquiatras y psicólogos trabajando en el colegio para contener a los chicos y docentes y ahí mismo seguramente le avisaron a la familia", dijo Crescenti.