Horóscopo del 03 de marzo de 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

La realidad es muy diferente a lo que crees que sucede. Te cuesta poner los pies sobre la tierra y entender que debes cambiar tus actitudes.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Estabilidad y comunicación. Tus relaciones personales mejoran. Da tiempo y calidad a tus seres queridos. Recibirás en la medida que des, sin interés, de corazón.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Se presentarán pequeños obstáculos como resultado de malas decisiones. Tienes grandes metas, pero necesitas hacer planes más realistas. Pisa firme y llegarás lejos.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Quieres viajar y gastar en ti, pero es momento de controlar gastos. Sé medido y prudente. Ya habrá oportunidad de hacerlo. No te desesperes, vendrán tiempos mejores.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Tu actitud no ayuda a solucionar los problemas con tu pareja, un día bien, otro no tanto y otro mal. No responsabilices a la otra persona de tus acciones. Asume que has actuado mal, pide disculpas y deja atrás lo sucedido.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Celos, envidia y resentimientos. Necesitas soltar esas energías negativas y debes hacerlo ya. Estás minado de emociones que no sabes controlar, si necesitas ayuda, búscala.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Tu mejor herramienta será la comunicación. Tienes el mayor porcentaje de éxito de tu lado. Convences y conmueves con tus ideas. No temas en hacer valer tu opinión.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Oportunidad para crecer económicamente. El dinero fluye y puedes hacer pequeñas inversiones con resultados a corto plazo.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Se mueve tu vida amorosa. Cada uno enfoca su energía en otros intereses y la relación podría verse afectada. Es momento de detenerse y respirar. Posibles triángulos sentimentales.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Reencuentros que reconfortan el alma y aclaran asuntos no resueltos. Habla con el corazón y con la verdad. Recibes muestras de amor que debes tomar en cuenta.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

El trabajo en equipo te ayuda a avanzar. Debes enfrentar ciertas situaciones y alzar la voz para que tomen en cuenta tu ideas. Hazlo con amor.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Los próximos días son de ahorrar y esperar. Controla tus gastos y no cuentes los pollos antes de nacer. Todo irá bien, siempre y cuando te bases en la realidad.

(Vanidades)