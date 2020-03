"Ciclos Culturales": hoy se exponen las obras de artistas plásticas jujeñas

Esta tarde en la Casa de Gobierno de Jujuy a partir de las 19 horas comenzará la exposición "Las formas del poder" a cargo de seis artistas plásticas jujeñas provenientes de distintos puntos de la provincia.

Más allá de la exposición de sus trabajos artísticos, el objetivo de esta exposición se funda sobre la necesidad de garantizar sus derechos culturales. Se da en el marco de la semana del 8M, Día Internacional de la Mujer, y constituye también pensar otra forma de ejercicio del poder, para expresar, construir y crear nuevos espacios.

Las artistas que se exibirán son Andrea Campos, Carola Nicastro, Cecilia Espinoza, Diany Cruz , Noemi Gregorio y Ruth Zapana.

La entrada es libre y gratuita, y las obras estarán expuestas durante todo el mes de marzo.







Rebeca Chambi, Directora de Derechos Culturales de Jujuy, hizo hincapié en la importancia de este y otros espacios que permitan a las mujeres mutar y pasar del ámbito privado, doméstico y del hogar hacia el ámbito público, en donde el arte y la cultural dejen de pertenecer exclusivamente al hombre.

“En la historia, el arte no fue fácil para las mujeres. Siempre hubo una inferioridad y fuerte invisibilización respecto al hombre (...) no es que no haya habido mujeres artistas, sino que no se estilaba darles lugar para la expresión cultural”, es por ello que la muestra es considerada como un gran logro acordado entre el Gobierno y el colectivo de mujeres para romper con esa brecha y desigualdad de género histórica.

Además mencionó el trabajo que se realiza más allá de San Salvador. “Hicimos un gran trabajo en el interior, en donde el arte es muy grande, rica y diversa. Esas zonas requieren un trabajo sostenido para asegurar los espacios artísticos de las mujeres” relató Chambi.

Asimismo, la directora hizo extensiva la invitación para todos y todas, porque “esta no es sólo una construcción exclusiva de mujeres” ya que para lograr el equilibro y la igualdad se necesita de todos los sectores sociales, por lo que “esperamos que hoy las 19:00 puedan asistir y conversar con las artistas, conocer cuáles son sus aspiraciones, sueños e inspiraciones; permitir darnos la voz y conformar un ámbito artístico público menos desigual”.

Fuente: Somos Jujuy.