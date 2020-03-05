Lollapalooza 2020: horarios, días y escenarios
El Lollapalooza Argentina dio a conocer los horarios de su séptima edición que se llevará a cabo el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de San Isidro.
Día 1 – viernes 27 de marzo
FLOW MUSIX XP STAGE
12:30 LUCÍA TACHETTI
13:30 MAYE
15:00 JMENA
16:30 NATHY PELUSO
18:15 DUKI
20:15 BROCKHAMPTON
22:30 TRAVIS SCOTT
SAMSUNG STAGE
13:00 FELI COLINA
14:15 LA DELIO VALDEZ
15:45 YUNGBLUD
17:15 WOS
19:15 RITA ORA
21:15 LOS FABULOSOS CADILLACS
23:45 MARTIN GARRIX
ALTERNATIVE
12:30 ALEJO Y VALENTÍN
13:20 CIMAFUNK
14:15 AXEL FIKS
15:15 TWO FEET
16:30 AJR
18:15 LP
20:15 KING PRINCESS
22:30 A DAY TO REMEMBER
PERRY´S
13:00 DK SKY
13:45 MS NINA
14:45 DANI
15:45 FUEGO
16:45 KAYDY CAIN
17:45 BOOMBOX CARTEL
19:15 LOUTA
20:15 BIZARRAP
21:15 DENZEL CURRY
22:30 MADEON
DÍA 2 – SÁBADO 28 DE MARZO
FLOW MUSIC XP
12:15 LIMON
13:15 LAS LIGAS MENORES
14:30 FABIANA CANTILO
16:00 EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO
18:00 CHARLI XCX
20:00 VAMPIRE WEEKEND
22:15 THE STROKES
SAMSUNG
12:45 AINDA
13:45 WALLOWS
15:15 KALI UCHIS
17:00 LITTO NEBBIA
19:00 RATONES PARANOICOS
21:00 GWEN STEFANI
23:45 ARMIN VAN BUUREN
ALTERNATIVE
12:15 PACO LEIVA
13:15 GIRL ULTRA
14:30 AMAIA
16:00 ZOE GOTUSSO
18:00 EMMANUEL HORVILLEUR
20:00 KACEY MUSGRAVES
22:30 HAYLEY KIYOKO
PERRY´S
12:45 LOULY
13:30 GHETTO KIDS
14:30 D3FAI
15:30 TRUENO
16:30 YUNG BEEF
17:30 PALOMA MAMI
18:30 RELS B
19:45 JADEN SMITH
21:00 R3HAB
22:15 ILLENIUM
DÍA 3 – DOMINGO 29 DE MARZO
FLOW MUSIC XP
15:15 EL BUEN SALVAJE
13:15 THE HU
14:45 PERRY FARRELL´S KIND HEAVEN ORCHESTRA
16:45 AIRBAG
18:45 CAGE THE ELEPHANT
21:00 GUNS N´ROSES
SAMSUNG
12:45 FLORIÁN
14:00 IDLES
15:45 LAUV
17:45 THE LUMINEERS
19:45 LANA DEL REY
23:30 ALAN WALKER
ALTERNATIVE
12:15 MIRANDA JOHANSEN
13:15 ELSA Y ELMAR
14:20 NATALIE PEREZ
15:30 MASEGO
16:45 MIKA
18:45 REX ORANGE COUNTY
21:00 JAMES BLAKE
PERRY´S
12:30 REYDEL
13:15 DABOW
14:15 METRO LIVE
15:15 EMILIA
16:15 GOLDFISH
17:30 YSY A
18:45 PABBLO VITTAR
20:00 SAN HOLO
21:15 CHRIS LAKE
22:30 REZZ