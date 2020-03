Lollapalooza 2020: horarios, días y escenarios

El Lollapalooza Argentina dio a conocer los horarios de su séptima edición que se llevará a cabo el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de San Isidro.







Día 1 – viernes 27 de marzo

FLOW MUSIX XP STAGE

12:30 LUCÍA TACHETTI

13:30 MAYE

15:00 JMENA

16:30 NATHY PELUSO

18:15 DUKI

20:15 BROCKHAMPTON

22:30 TRAVIS SCOTT

SAMSUNG STAGE

13:00 FELI COLINA

14:15 LA DELIO VALDEZ

15:45 YUNGBLUD

17:15 WOS

19:15 RITA ORA

21:15 LOS FABULOSOS CADILLACS

23:45 MARTIN GARRIX

ALTERNATIVE

12:30 ALEJO Y VALENTÍN

13:20 CIMAFUNK

14:15 AXEL FIKS

15:15 TWO FEET

16:30 AJR

18:15 LP

20:15 KING PRINCESS

22:30 A DAY TO REMEMBER

PERRY´S

13:00 DK SKY

13:45 MS NINA

14:45 DANI

15:45 FUEGO

16:45 KAYDY CAIN

17:45 BOOMBOX CARTEL

19:15 LOUTA

20:15 BIZARRAP

21:15 DENZEL CURRY

22:30 MADEON



DÍA 2 – SÁBADO 28 DE MARZO

FLOW MUSIC XP

12:15 LIMON

13:15 LAS LIGAS MENORES

14:30 FABIANA CANTILO

16:00 EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO

18:00 CHARLI XCX

20:00 VAMPIRE WEEKEND

22:15 THE STROKES

SAMSUNG

12:45 AINDA

13:45 WALLOWS

15:15 KALI UCHIS

17:00 LITTO NEBBIA

19:00 RATONES PARANOICOS

21:00 GWEN STEFANI

23:45 ARMIN VAN BUUREN

ALTERNATIVE

12:15 PACO LEIVA

13:15 GIRL ULTRA

14:30 AMAIA

16:00 ZOE GOTUSSO

18:00 EMMANUEL HORVILLEUR

20:00 KACEY MUSGRAVES

22:30 HAYLEY KIYOKO

PERRY´S

12:45 LOULY

13:30 GHETTO KIDS

14:30 D3FAI

15:30 TRUENO

16:30 YUNG BEEF

17:30 PALOMA MAMI

18:30 RELS B

19:45 JADEN SMITH

21:00 R3HAB

22:15 ILLENIUM



DÍA 3 – DOMINGO 29 DE MARZO

FLOW MUSIC XP

15:15 EL BUEN SALVAJE

13:15 THE HU

14:45 PERRY FARRELL´S KIND HEAVEN ORCHESTRA

16:45 AIRBAG

18:45 CAGE THE ELEPHANT

21:00 GUNS N´ROSES

SAMSUNG

12:45 FLORIÁN

14:00 IDLES

15:45 LAUV

17:45 THE LUMINEERS

19:45 LANA DEL REY

23:30 ALAN WALKER

ALTERNATIVE

12:15 MIRANDA JOHANSEN

13:15 ELSA Y ELMAR

14:20 NATALIE PEREZ

15:30 MASEGO

16:45 MIKA

18:45 REX ORANGE COUNTY

21:00 JAMES BLAKE

PERRY´S

12:30 REYDEL

13:15 DABOW

14:15 METRO LIVE

15:15 EMILIA

16:15 GOLDFISH

17:30 YSY A

18:45 PABBLO VITTAR

20:00 SAN HOLO

21:15 CHRIS LAKE

22:30 REZZ