Pidieron a Casación que se realice un nuevo juicio a los dos hombres que fueron absueltos por la muerte de Lucía Pérez

Los acusados Matías Farías y Juan Pablo Offidani no fueron encontrados culpables por el femicidio, pero sí los condenaron por venta de drogas

El fiscal ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense pidió este jueves que se someta a un nuevo juicio oral a los dos hombres que fueron absueltos por la muerte de la adolescente Lucía Pérez en 2016, en la ciudad de Mar del Plata.

Así lo requirió el fiscal Carlos Altuve en una audiencia que se llevó a cabo en la sala IV de dicho tribunal con sede en La Plata, donde estuvieron presentes los familiares de la víctima, quienes reclamaron que se condene a prisión perpetua a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani por el femicidio de Lucía.

Estos dos hombres ya fueron sometidos a un juicio oral en Mar del Plata, donde fueron absueltos por el crimen y condenados por venta de drogas. “Quienes absolvieron a estos dos hombres defendieron una causa que es aberrante; hay que cambiar esa justicia, no puede juzgarse a una persona que cometió femicidio como a quien roba un teléfono celular”, dijo la madre de Lucía, Marta Montero, al salir de la audiencia en Casación, en la que se analizó la apelación al fallo absolutorio presentada por la familia de la víctima.





“A Farías y a Offidani, que estaban en la audiencia, sí se les dio la oportunidad de hablar; a mi esposo y a mí que estábamos en la sala no, no nos dieron la palabra y ellos dijeron ´no, gracias´ y no dijeron nada”, se quejó Montero.

Tras escuchar el pedido del fiscal Altuve, el tribunal indicó que dará a conocer una resolución en los próximos 20 días.

“Me voy esperanzada, en realidad, nunca perdí las esperanzas, creo que a Lucía tuvo que irse de este mundo para que algo cambie en esta justicia patriarcal”, afirmó la madre de la adolescente, quien estuvo acompañada por amigos de su hija e integrantes de organizaciones feministas que realizaron un “Ruidazo” frente al tribunal de Casación en apoyo a la familia.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, estuvo presente en el tribunal para acompañar a los padres de Lucía. “Todos sentimos lo que significó el horror de su femicidio y el espanto del fallo absolutorio”, dijo la funcionaria en declaraciones a la prensa.





En tanto, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires coincidió con el fiscal Altuve y pidió que se realice un nuevo juicio a Farías y Offidani por considerar que los jueces de primera instancia incurrieron en un mal desempeño de sus funciones.

El fiscal del juicio que se realizó en 2018, Daniel Vicente, explicó que el hecho ocurrió el 8 de octubre de 2016 a las 10.30, cuando Offidani y Farías, quienes vendían drogas a adolescentes en cercanías a escuelas de Mar del Plata, llevaron a Lucía hasta una vivienda, donde abusaron sexualmente a la chica, tras lo cual la abandonaron muerta en un centro médico alejado de la ciudad.

En ese debate realizado a fines de 2018, el fiscal solicitó la prisión perpetua para ambos acusados. Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 marplatense, Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, sostuvieron que no pudo acreditarse el abuso sexual ni el femicidio de la adolescente y los condenaron a 8 años por la venta de estupefacientes.

(Infobae)