Gerardo Morales: “Antes de indultar a Milagro Sala, que me peguen un tiro en la cabeza”

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, habló con Jorge Lanata en “Lanata sin Filtro, por Radio Mitre. Junto con un gran número de personas, Morales se movilizó contra la intervención de la Justicia de la provincia.

Gerardo Morales habló con Jorge Lanata sobre lo que consideró “una multitudinaria expresión del pueblo jujeño en rechazo a la intervención federal de la Justicia”. Según el mandatario provincial, todo ello pretende como fin último la liberación de Milagro Sala y el regreso de la violencia e impunidad en Jujuy.

“Este intento es para tomar todas las causas, cambiar los jueces y liberar a Milagro Sala. Solo los jujeños y las personas que han sido víctimas de hechos de violencia, conocemos lo que pasó acá“, destacó Morales.

“Acá lo que dice (Guillermo) Snopek, que es el presentante, es que recibió la orden de Cristina (Fernández) y de (Oscar) Parrilli. Sabemos por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene 100 expedientes, que iba a priorizar el tratamiento del tema de la intervención y que había recibido órdenes del comando ultrakirchnerista para tratar el tema”, aseguró el funcionario.

El gobernador indicó: “Acá se ha vivido durante quince años un clima de violencia con un ejército de personas que tenían un sistema de corrupción importante que tienen que ver con muchas causas que se están tramitando en la justicia”.

“Yo hablé hace un par de días con el Presidente y le pregunté, para que hablemos claro. Él me dijo que no. Que bajo ningún punto de vista avalan ese proyecto. Yo al Presidente le creo porque estamos cultivando una relación institucional”, añadió Morales.

Gerardo Morales habló sobre las causas contra Milagro Sala

Tras la liberación del exministro de Planificación del kirchenrismo, Julio de Vido, Morales negó que haya una situación similar en su provincia. “La liberación de Milagro Sala es imposible, salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer. Primero que me peguen un tiro en la cabeza. Yo no la voy a indultar. Ya hay dos condenas de efectivo cumplimiento. Espero que la Corte, así como abrió el expediente de la prisión preventiva, se meta ahora en el expediente y vea las verdades objetivas que hay allí”, concluyó el Gobernador.

