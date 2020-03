El equipo femenino de Boca Jrs tampoco participará en la recibida a Maradona

El plantel de fútbol femenino Xeneize se negó de participar en el homenaje recibida a Maradona en La Bombonera debido a su forma despectiva de relacionarse con mujeres y sus posiciones machistas. Además decidieron ponerlo en segundo plano para priorizar la lucha feminista. Para tomar esta determinación, el plantel femenino debió participar de numerosas reuniones.

La dirigencia, por su parte, decidió no formar parte de la bienvenida ni de la entrega de plaquetas tras las sucesivas agresiones y acusaciones del "10" hacia la dirigencia encabezada por Jorge Ameal y Román Riquelme (los encargados serán sus ex compañeros Miguel Ángel Brinidisi y Omar Perotti) el plantel femenino también tomó postura.

Las integrantes del equipo que se mantiene como líder en el Torneo Rexona, encabezadas por la capitana Florencia Quiñones, se reunió con el Consejo del Fútbol y le expresó su negativa a formar parte de la previa del encuentro ante Gimnasia con 'el homenaje al "Diego".

Fueron escuchadas por el Consejo del Fútbol y eximieron a las jugadoras de participar en el evento -iban a hacer un pasillo para recibir a Maradona.

Por otra parte, dirigentes de Boca explicaron porque no se habla del trono para Diego, el que suele verse en otros estadios: "No tenemos problema de poner un trono en el banco de suplentes. Pero es una movida de marketing y es para generar dinero. Si aparece un sponsor entre hoy y mañana que le deja algún dividendo a Boca, no tenemos problemas en hacerlo".