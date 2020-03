Denunciarán a un restaurante por entregar ticket con mensaje homofóbico en Córdoba

Un hecho altamente discriminatorio se produjo este domingo por la noche en un reconocido restaurante de Córdoba cuando los empleados del lugar emitieron un ticket con una leyenda insultante y homofóbica.

Leonardo Bustamante, uno de los afectados por esta situación compartió lo ocurrido en su cuenta de Facebook con la foto del ticket.

“Facebook me pregunta que pienso.. y creo que nada, se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas. Es hora de replantearse la gente con la que nos rodeamos y ‘trabajamos’ Más empatía con el prójimo por favor”. Se lee en el texto que acompaña la imagen donde se puede ver que la cajera del restaurante It Italy, del Nuevocentro Shopping, escribió en el ticket “ensalada de frutas para llevar para los putos”.







Según el joven que compartió la cena con Bustamante aseguró que desde la empresa buscaron pedirle disculpas. “Hoy a la mañana nos llamaron de la gerencia. Nos quisieron reintegrar lo que habíamos gastado”, declaró a El Doce.

También confirmó que harán una denuncia al INADI. “Seguramente vayamos entre este lunes y el martes”, aseguró al mismo medio.

Fuente: Vía País.