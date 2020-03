"Los que no cumplan con el aislamiento serán detenidos"

“Quiero que le quede claro a las personas que no cumplan con el aislamiento que van a ser detenidas de inmediato”. Así lo dijo el gobernador de la provincia ademas recalco que circular información falsa en una pandemia es un delito.

Y termino diciendo “Actuamos con máximo rigor, es la clave, y va a ser detenida la persona que tenga que estar sometida al aislamiento y no cumpla, y también quienes no cumplan con las medidas. No pueden haber eventos masivos en estos 60 días” .