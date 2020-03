River Plate a puertas cerradas

El club informó que no iba a presentarse este sábado contra Atlético Tucumán. Y fue más allá: cerró el club.

El sábado arrancó con River firme en su postura, pese a los inconvenientes que eso puede traerle en el futuro inmediato. Tanto el River Camp en Ezeiza, donde debían jugar los juveniles, como el Monumental permanecieron cerrados. Justamente, en Núñez se concentró la atención mediática después del mediodía. Hasta allí llegaron efectivos de la Policía de la Ciudad, dirigentes y utileros de Atlético Tucumán, el árbitro del partido, Germán Delfino, y la escribana Marisa Galarza, quien a las 15.30 -dos horas y 15 minutos antes del arranque pautado del partido- decretó un acta que informó que el club estaba cerrado.

Marcelo Tinelli, a cargo de la Presidencia de la Superliga, le responde a River con otro comunicado en el que se informa sobre la "decisión unilateral" del club de Núñez. "La actitud adoptada unilateralmente por un club integrante de la Superliga será pasible de sanciones. Los reglamentos rigen la competencia y todos los sectores deben subordinarse a ellos. Sobre todo, si las autoridades nacionales no encuentran motivos científicos para restringir la disputa de los encuentros, una vez tomado el recaudo de que los mismos se realicen a puertas cerradas y sin público", indica el comunicado de la Superliga.

"Nos tenemos que presentar porque es nuestro trabajo. El hombre de River fue muy amable, nos explicó que no van a abrir, pero nosotros tenemos que respetar lo que dice el reglamento. Cumplimos con lo que nos corresponde como institución. Cuando salió el comunicado, ya estábamos acá. No tenemos una apreciación personal, es respetable. Si no se puede entrar, nos volveremos a casa", dijo Enrique Salvatierra, vicepresidente de Atlético Tucumán, desde el Monumental.