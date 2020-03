Alumnos de la Facultad de Cs. Agrarias piden que se respete el protocolo por el Coronavirus

Tras la pandemia del Coronavirus que se extendió por todo el mundo y las medidas que se recomiendan llevar a cabo para prevenir el virus, alumnos de la facultad de Cs. Agrarias y dada a conocer la resolución expuesta por el decano, el Ing. Dante Fernando Hormigo y la secretaria académica Ing. Susana Álvarez, expresaron su disconformidad ante las medidas tomadas por las autoridades del establecimiento “creemos que no está cumpliendo con el protocolo que dispuso el gobernador de la provincia Gerardo Morales y el rector de la universidad Rodolfo Tecchi, ya que propuso no suspender las mesas de exámenes por que no considera que durante esos días se produzca aglomeración de gente, lo que a nosotros nos parece totalmente erróneo , ya que muchos de nosotros usamos el medio de transporte público para llegar al establecimiento o considerando que la facultad no cuenta con las condiciones de higiene ( jabón líquido, alcohol en gel, papel higiénico, etc ).”

“Cabe aclarar que también se está exponiendo de esta manera al personal de limpieza a algún posible contagio, ya que además ellos no cuentan con elementos de bioseguridad para realizar su trabajo (guantes , barbijo, etc.), teniendo en cuenta antecedentes anteriores que las mesas de exámenes se postergaban por cualquier motivo pedido a través de los consejeros académicos que son nuestra voz representándonos antes las autoridades académicas, creemos que ante esta situación y el estado de emergencia sanitaria y epidemiológica que genera el covid-19 ya declarado como pandemia, exigimos y le pedimos a nuestro decano y autoridades que revean y reflexionen su decisión y acaten las medidas que tomaron las otras dependencias de la universidad como bienestar universitario y cancele toda actividad.”

En conclusión afirmaron “incluso llegamos a pensar como alumnos que atrás de esta medida hay un solo interés y es que durante este turno de examen muchos de nosotros como alumnos, lleguemos a alcanzar la condición de activo plenos, lo cual nos habilita a votar en las siguientes elecciones de consejo académico que se aproximan en nuestra universidad. Considerando que una de las funciones de nuestro decano como funcionario es resguardar la salud de toda la comunidad educativa tanto a alumnos, docentes y no docentes, priorizamos la salud de toda nuestra casa de estudio ante cualquier acto eleccionario.”