Jujuy levanta un hospital de campaña por el coronavirus

La información está confirmada y los movimientos en la Ciudad Cultural comenzaron desde temprano ya que debe estar listo para el miércoles.

La decisión del Gobierno de la provincia es estar preparados para el brote. Si bien hasta el momento no se reportó ningún caso positivo de coronavirus, hay dos pacientes con casos sospechosos internados en el hospital San Roque de los que se podrían conocer los resultados hoy.

Hoy comenzó con ensayos en esta nueva infraestructura sanitaria, mañana es el operativo fuerte. Según los encargados de la logística para mañana a última hora estaría el operativo al 100% y desde el miércoles a medio día que comience a funcionar para atender posibles pacientes.

En el armado de este hospital de contingencia se coordinaron los ministerios de infraestructura y Salud. Son 21 módulos: 1 modulo de ducha, 6 para staff y 12 más para internaciones y 3 de backup.

El Ministro de infraestructura, Carlos Stanic, señaló que estas medidas se están tomando con mucha previsión, aprendiendo de lo que sucedió en otras naciones. " Es estar prevenidos, preparados, no queremos que nos pase lo que le pasó a otros países que lo sorprendió y tuvieron que ir sobre la marcha. Es preferible tenerlos listos y si Dios quiere no usarlos, a necesitarlos y no tenerlos".

fuente: TODOJUJUY