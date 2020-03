Horóscopo del 17 de marzo de 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Son días perfectos para mejorar tu aspecto físico y aumentar tu atractivo. Atrévete y haz un cambio de look.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Situación inesperada que tendrás que enfrentar con entereza. La rapidez para decidir y actuar será las clave del éxito. No temas a las consecuencias, todo se solucionará.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Déjate llevar por tu intuición. Las inversiones en negocios pequeños y a corto plazo son favorables, aunque tendrán una duración limitada.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Cree en ti. Dudas y temores surgen a raíz de una relación tóxica. Es hora de tomar decisiones y liberarse de situaciones infelices.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Altibajos en las relaciones con tus seres queridos. Al parecer, han permitido que el tiempo y la distancia afecten la relación, sin embargo, mientras existan sentimientos sinceros podrán recuperar lo perdido.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Evita los excesos de comida y los trasnochos. Establece horarios, come a horas específicas y duerme lo suficiente.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Cree en tus proyectos y ve tras ellos sin perder más tiempo. Hay cosas por solucionar antes de seguir adelante. Debes cerrar un ciclo para comenzar uno nuevo.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Es posible que surjan gastos de última hora relacionados con viajes. No te comprometas demasiado o podrían comenzar etapas económicas más difíciles.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Deshazte del equipaje emocional que tanto peso hace en tu vida. No puedes continuar transitando el mismo camino. Es posible que tengas miedo a la soledad, pero recuerda que tu mejor compañía eres tú mismo.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Es posible que trates de entender el comportamiento de tus seres queridos. No los juzgues, cada cabeza es un mundo. Siempre y cuando no te afecte no tienes por qué preocuparte por la vida de los demás.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

La transformación interna te trae paz. Te sientes más animado y vital. Presta atención a problemas relacionados con la vista.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Nuevas oportunidades de cambios en el trabajo. Ascensos y reconocimiento. Una figura de autoridad podría ser un obstáculo, si es así conversa claramente con esa persona y expresa tu incomodidad. Es posible que sea un malentendido.

(Vanidades)