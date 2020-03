Caen las reservas de turismo para Semana Santa

La crisis por el Coronavirus golpea al turismo de todo el mundo.

En Jujuy se cayeron las reservas para Semana Santa. Los turistas que dieron de baja los servicios provenían de Francia y se dirigían a la Quebrada.

El gobierno de Jujuy activó el protocolo para coronavirus: Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios comunicarse al: 0800 888 4767.

Continúa la preocupación por el contagio de coronavirus en el país y en el mundo. Distintos sectores han sufrido las consecuencias de la pandemia, sobre todo por el cese de algunas actividades. El turismo es uno de ellos, quizás el más afectado, no sólo debe resistir la medidas de restricción del Covid-19 sino también el dólar solidario y la crisis económica.

“Si no tomamos conciencia todos de que debemos cumplir con la normas que se han dispuesto, la situación creo que puede agravarse. Creo que estamos mal pero han sido tomadas las medidas que corresponden, porque si no corremos el riesgo de estar mucho peor”, explicó Graciela Millán presidenta de la Cámara de Turismo Jujuy.

Con un panorama desalentador, contó que se cayeron muchas reservas sobre todo para Semana Santa. Sin embargo, explicó que en la mayoría de los hoteles de la provincia se está aplicando la norma de entrar en cuarentena. La decisión afecta económicamente al sector pero es lo que se decidió para evitar todo tipo de contagio.

En la mayoría de los casos, las cancelaciones se realizaron por parte de turistas franceses que deseaban conocer la Quebrada. En la parte de los Valles las reservas fueron más locales o de provincias vecinas, sobre todo por el feriado largo. “La gente ha tomado conciencia que es mejor prevenir que después lamentarse”, agregó.

Las consultas de personas que quieren viajar continúan, pero se centran en si se puede recorrer la provincia, si hay lugares cerrados. En este sentido, pidió responsabilidad al sector a la hora de informar y no temer en llevar adelante las medidas de prevención.

Por otro lado, Millán solicitó que se considere al turismo como una industria y que, si existen exenciones impositivas, como baja de impuestos y tasas, también alcance al sector “porque la situación está muy difícil”, concluyó.