Venezuela le pide US$5000 millones al FMI para combatir el coronavirus

En una carta fechada el 15 de marzo y divulgada por Arreaza en su cuenta de Twitter, Maduro pidió al organismo la posibilidad de otorgarle a Venezuela "una facilidad de financiamiento de 5000 millones de dólares del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido" para enfrentar la crisis del coronavirus.

El mandatario detalló en la carta a la directora del FMI, Kristalina Gueorguieva, que el país a tomado todos los recaudos necesarios para la contención del brote, tras detectar los primeros casos . "En ese sentido, desde el gobierno bolivariano venimos ejecutando diferentes medidas de prevención y control altamente integrales, estrictas y exhaustivas para atender esta contingencia y proteger al pueblo venezolano".

Por su parte, la funcionaria dijo ayer que cerca de 20 países habían contactado al prestamista global por interés en sus programas de financiamiento y que el Fondo haría seguimiento de esas solicitudes en los próximos días. Ella no mencionó a ningún país específico.

Asimismo, indicó que el FMI estaba preparado para movilizar su capacidad de crédito por un billón de dólares para apoyar a los 189 países miembros.

Sin embargo, la solicitud de Maduro es un tanto sorpresiva ya que el chavismo ha sido un férreo crítico del Fondo . "[El FMI] Quiere imponer modelos del capitalismo salvaje, excluyente, que no acepta el derecho a la educación pública de los pueblos, no acepta el derecho a la salud pública, no acepta el derecho al trabajo, al salario digno, la igualdad social", expresó Maduro en una conferencia de prensa en octubre del año pasado, refiriéndose a la entidad.

Según dijo Maduro entonces, la institución financiera solo vela por los intereses de los poderosos "y quiere sacar de los bolsillos de los pueblos el dinero para pagarle a los bancos internacionales. El FMI es el principal instrumento del demonio en el mundo; es el principal instrumento para imponer el modelo económico de explotación neocolonial de los pueblos del Sur, de los pueblos de América Latina y El Caribe".

