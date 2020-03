Coronavirus: murió el primer perro diagnosticado con la enfermedad

Salud 18 de marzo de 2020 Aquí Jujuy Por

Expertos dejaron claro que no es posible que las mascotas transmitan la enfermedad, instaron a cuidarlas y a no abandonarlas. El primer perro del mundo diagnosticado con coronavirus murió el lunes en Hong Kong, según informó South China Morning Post. Su dueña, una paciente recuperada de covid-19, no permitió una autopsia para aclarar la causa de la muerte.