Empresas recomiendan hacer un uso responsable y racional de internet

Desde las empresas que prestan servicio de internet en teléfonos celulares recomiendan hacer un uso responsable y racional de internet con el fin de evitar una sobredemanda de tráfico mientras perduren las medidas para minimizar el contagio de coronavirus.

Entre las recomendaciones de uso responsable, las empresas incluyen “minimizar la calidad de las imágenes” que se envían, lo que significa cambiar la configuración y evitar que el dispositivo transmita en 4K o en HD. Según los técnicos, el video en línea “se come” el tráfico disponible y genera una “lentificación” para todos los otros servicios.

Para aliviar el tráfico de datos, desde las empresas recomiendan usar líneas fijas para llamadas de voz, y volver al mensaje de texto en lugar del servicio de mensajería instantánea (como Whatsapp) porque este último usa internet. Además de minimizar la calidad de las imágenes proponen “aprovechar las horas de menor congestión para realizar la descarga de contenidos” y “evitar el envío de materiales que no son de suma necesidad”, por ejemplo los memes.

Tambien sugieren “evitar enviar archivos de mucho peso (comprimirlos en el caso de hacerlo) y priorizar la utilización las herramientas de almacenamiento compartido con links de uso común o aplicaciones que permitan el trabajo colaborativo on line”.

Algunas recomendaciones tienen mas que ver con comportamientos humanos que con tips técnicos, por la de “ser lo más precisos posible en los mensajes para no generar idas y vueltas innecesarias” y “desconectar de la red aquellos equipos que no se están utilizando, ya que estando en stand by continúan utilizando la red para actualizaciones”.

Fuente: Vía País.