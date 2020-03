Solicitaron a los jujeños hacer uso racional del agua durante la emergencia por coronavirus

Teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica por el coronavirus y ante las medidas dispuestas en el Decreto N° 742-G-20, Agua Potable de Jujuy solicitó a la comunidad hacer uso estrictamente racional del líquido elemento. Asimismo, recordaron que el agua es un servicio esencial para la vida humana y su cuidado es responsabilidad de todos.

Por esto, brindaron los siguientes consejos:

No hacer baños largos o de inmersión

Cerrar la canilla al enjabonarse las manos

Durante el lavado de cara y dientes, no dejar la canilla abierta

No lavar autos ni veredas

No dejar caños o duchas goteando

Durante el lavado de platos, mantener la canilla cerrada mientras se enjabonan y usar el agua sólo para enjuagarlos

No usar mangueras para limpiar o regar plantas

ATENCIÓN AL CLIENTE

Asimismo, reiteraron a los usuarios que se encuentran disponibles los siguientes canales de comunicación tanto para quienes residen en la capital provincial como en el interior:

0800-444-26337, de 7:30 a 23

0388- 4233200, de 7:30 a 20

Vía WhatsApp, se podrán contactar al: 0388-4614173 o 0388- 5133573, de 7:30 a 20

También se encuentra disponible la página web: http://aguapotablejujuy.com

Fuente: Somos Jujuy