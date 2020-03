Jujuy: los estudiantes vuelven por el coronavirus

Anoche el gobernador Gerardo Morales anunció que todos los estudiantes jujeños que se encuentran en otras provincias serán trasladados hasta Jujuy para que cumplan la cuarentena por coronavirus junto a sus familias pero no brindó mayores detalles con respecto a cómo tienen que hacer para obtener ese beneficio.

Fuentes de la Secretaría de Transporte informaron que el requisito fundamental es que las personas tengan el domicilio en Jujuy, ya que en el caso contrario no los dejarán pasar por Santiago del Estero, Tucumán ni Salta y los colectivos no podrán seguir su recorrido hacia la provincia.

Las formas de consulta son el teléfono 0388-4983342 o el mail [email protected] De todas maneras informaron que en caso de no poder comunicarse tendrán que insistir porque hay mucha demanda.

El director de la Casa de Jujuy en Córdoba, Alberto del Cura, explicó que al momento están diagramando el operativo ya que en dicha provincia están prohibidas las aglomeraciones de más de 10 personas por el coronavirus. "Hay que ver dónde juntamos a la gente, van a ser varios colectivos pero recién se está organizando todo", dijo.

"En Córdoba tenemos 7.300 estudiantes jujeños y hay otro tanto en otras provincias, es imposible que los llevemos a todos", agregó del Cura y destacó que muchas personas ya volvieron y otras decidieron hacer la cuarentena en los lugares donde se encuentran cursando sus estudios.

Por último, destacó que en la Casa de Jujuy en Córdoba no están atendiendo, por lo que recomienda que la gente se comunique con ellos a través de las redes sociales para poder volver a casa.