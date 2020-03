Denuncian que el Intendente de Iruya abandonó a 26 turistas en Humahuaca

Tras el avance del COVID-19 los diferentes municipios y provincias adoptan medidas de prevención para frenar la enfermedad. El municipio de Iruya fue uno de los primeros en prohibir el ingreso de turistas para evitar el contagio del virus pero en la oportunidad tomaron una decisión infortunada. El intendente de la localidad salteña, Eugenio Herrera, decidió trasladar en un camión a 26 turistas argentinos (de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) y dejarlos a la deriva en la ruta de ingreso a Humahuaca.

Karina Paniagua, intendenta de Humahuaca, expresó su malestar por la disposición y dijo: “El Intendente de Iruya los trajo a Humahuaca y los dejó a la deriva, hizo abandono de persona por lo que planteamos el problema al Gobierno provincial”. Ante esta situación, Paniagua cuenta que el Intendente de Iruya le contestó que “no sabía cómo sacar a los turistas porque todavía quedan muchos en la comunicad”, lo cual fue calificado como una “respuesta ilógica” por la mandataria local y agregó: “Tendría que haberlos llevado hasta Salta y evitamos esta situación”.

Cabe resaltar, que Iruya forma parte de la provincia de Salta pero no tienen acceso directo desde esa provincia y la única forma de acceder es por Jujuy.

En este sentido, pidieron asistencia al Gobierno salteño para trasladar a los turistas a su provincia y poder solucionar el problema pero las 26 personas lograron trasladarse hasta San Salvador de Jujuy y de ahí cada uno iba a dirigirse a su lugar de destino. “Había pasado mucho tiempo hasta que Salta confirmó el colectivo para trasladarlos por lo que cada uno se fue por su propio medio”, indicó Paniagua.

En cuanto a la salud de los turistas, Paniagua confirmó que le hicieron el chequeo y control correspondiente y “ninguno presentaba síntomas”.

Después de las medidas preventivas anunciadas por el gobernador, Gerardo Morales, el municipio de Humahuaca decidió que no ingresará ningún turista ni persona que no tenga residencia en el pueblo. Además, prohibieron la entrada a las Serranías de Hornocal pero desde la comunidad reclaman que hay turistas que no acatan las medidas.

“Recorrimos El Hornocal y nos dimos con la sorpresa de que tres colombianos, que viajan hace tres meses por el norte, ingresaron al cerro a pesar de contar con un cartel donde dice que no se permite el ingreso por la emergencia sanitaria”, denunció la Intendenta de Humahuaca. Además, resalta que hay otros turistas que acampan en lugares prohibidos y no respetan las medidas preventivas que anuncio el Gobierno.

Por su parte, desde el municipio aclararon que tienen personal dispuesto en toda la comunidad para poder cuidar a los humahuaqueños y que se cumpla el asilamiento social solicitado para prevenir el avance del coronavirus.