Jujuy: cómo es la atención este jueves 19 de marzo

El coronavirus obligó a suspender la actividad en Jujuy y piden que la gente no salga de sus casas.

La llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina hizo que tanto el Gobierno nacional como el Gobierno provincial declararan la emergencia sanitaria. El martes se confirmó el primer caso de coronavirus en la provincia de Jujuy, lo que hizo que se tengan que extremar las medidas de precaución y no se descarta que estas aumenten en los próximos días.

Tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador Gerardo Morales lanzaron una serie de medidas, pidieron que la gente se quede en casa y de esa forma no se exponga a un posible contagio de coronavirus.

CÓMO ES LA ACTIVIDAD HOY EN JUJUY:

CEMENTERIOS: Cerrados.

SHOPPING DE JUJUY: Cerrado.

MERCADOS: Atención normal con todos los recaudos necesarios. De 17 a 18 sólo pueden ingresar mayores de 60 años.

FRONTERAS: Sólo ingresan residentes en la provincia. Tienen que hacer cuarentena obligatoria.

TRANSPORTE: Frecuencia reducida. Sólo pueden llevar gente sentada.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Sin actividad hasta el 25 de marzo.

MINISTERIO DE SALUD: Atención reducida a consultorios externos y guardias exclusivamente. No se realizan controles de rutina a niños y adultos sanos, no hay controles a embarazadas de bajo riesgo. No realizarán trámites de salud escolar, carnet sanitario, certificado de discapacidad ni junta médica laboral.

POLICÍA: Atención reducida. No se hacen trámites administrativos como venta de estampillas, certificados de residencia y Planillas Prontuariales.

EJESA: Sin atención.

AGUA POTABLE: Sin atención.

GASNOR: Sin atención.

BANCOS: Abiertos con atención restringida. Recomiendan sólo asistir a los cajeros y mantener distancia de 1 metro con las otras personas.

SUPERMERCADOS: Atención normal. Piden que se compre sólo lo necesario para el consumo familiar. Se ingresa de a 10 personas, 1 por familia.

ESCUELAS Y COLEGIOS: Cerrados.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY: Sin clases.

BOLICHES: Cerrados.

BARES y RESTAURANTES: Abiertos hasta 1 de la mañana. Capacidad limitada de gente.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: La mayoría de clubes y gimnasios están cerrados. Hay clases virtuales.

MISAS: Suspendidas.

PARROQUIA DE SAN EXPEDITO: Cerrada.

PEREGRINACIONES Y FIESTAS PATRONALES: Suspendidas por 60 días. No habrá peregrinación a Punta Corral, la capilla de la Virgen está cerrada.

INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY: Sin atención.

BIBLIOTECA POPULAR: Sin atención.

TRIBUNALES: Guardias mínimas. Atienden a una persona por vez.

COMERCIOS: Atención normal. La Cámara de Comercios recomendó cerrar por una semana.

PARQUES NACIONALES Y PROVINCIALES: Cerrados.

FERIAS: En San Salvador de Jujuy atienden la mitad de los puestos. En Perico cerraron todas las ferias.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS: En la oficina se entregan turnos y sólo ingresa una persona por vez.

REGISTRO CIVIL: Se atienden sólo casos de urgencias.

TAXIS Y TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL: Sólo pueden llevar hasta 3 pasajeros.

EL PRESIDENTE LICENCIÓ A TODAS LAS PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y LES PIDIÓ QUE NO SALGAN DE SUS CASAS.