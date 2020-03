El 10% de serpientes que hay en Jujuy son peligrosas

Se estima que en la provincia hay 35 especies. Las peligrosas son la coral, cascabel y yarará, no así la falsa yarará.

Como animales ponzoñosos que son consideraras, las serpientes tienen muy mala fama ya que en su mayoría se las considera peligrosas por lo que terminan siendo vulnerables a la mano del hombre que por lo general busca eliminarlas. Pero lejos de lo que se cree, de todas las especies que habitan en la provincia, solo el 10% son peligrosas en caso de ser mordidos.

Se estima que en Jujuy hay 35 especies diferentes de serpientes, de las cuales la gran mayoría no son peligrosas, incluso la falsa yarará (muy parecida a la yarará) es inofensiva porque no tiene veneno. Así lo explicó el biólogo y especialista en serpientes Eduardo Vargas, quien aclaró que dentro de las venenosas solo se encuentran las serpientes coral, de cascabel y 2 especies de yarará. "Entre las peligrosas la más común es la yarará, de la cual hay dos tipos en Jujuy y es la serpiente que más accidentes ofídicos causa ya que es de las más irritables y en caso de verse atacada, puede morder. Si bien una mordida podría causar una reacción grave, también puede ser de advertencia, en ese caso, si la serpiente muerde por segunda vez podría ser aún más peligroso ya que podría ser con mucha agresión y dejar todo el veneno que tenga como si lo haría con una presa", aclaró.

En el caso de las serpientes coral, además de que es difícil verla, son más bien tranquilas, "aunque hay casos en que la gente no las reconoce y por desconocimiento las manipula, entonces el animal busca defenderse y puede llegar a morder" dijo y aclaró que la serpiente coral tiene un veneno que afecta al sistema nervioso y es más peligroso que la yarará.

En el caso de la cascabel, otra de las serpientes venenosas, "no causa muchos accidentes ya que la gente al escuchar el sonido del cascabel se aleja, de modo que es difícil que puedan causar un accidente", señaló

Cómo actuar con mordeduras

Ante una mordedura lo ideal es acudir al centro de salud más cercano o al Hospital San Roque y tratar de llevar al animal, vivo o muerto, o bien sacarle una buena foto, porque es necesario que el personal de la salud que atienda a la persona, sepa qué tipo de serpiente es la que mordió, porque dependiendo de qué especie se trate se indicará el tratamiento.

Piden evitar matarlas

En la provincia es muy pequeño el porcentaje de serpientes que realmente pueden causar daño, pero de eso depende además la imprudencia del ser humano.

“Generalmente las serpientes atacan cuando se ven vulnerables, es por eso que siempre recomendamos que, en caso de ver una serpiente en el campo, sea cual fuera, lo ideal es alejarse, dejarla tranquila, si es posible cambiar de sendero o rodearla, porque ellos no atacan porque sí, solo cuando se sienten amenazadas”, recomendó el biólogo. En caso de encontrar una serpiente dentro de la casa, cosa que suele ocurrir ya que algunas habitan cerca de las zonas urbanizadas, Alto Comedero, Los Perales, La viña, pueden comunicarse al Ministerio de Ambiente al 4249261, a fin de que ellos puedan retirarla del domicilio. “Generalmente se trata de una falsa yarará que no son venenosas, pero como la gente la confunde suele matarlas. Nosotros pedimos que no las maten, sino que las aíslen, para que sea retirada”, concluyó Eduardo Vargas.

Fuente: El Tribuno