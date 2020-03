Horóscopo del 20 de marzo de 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Personas queridas que no ves hace tiempo reaparecen en tu vida. No las olvides aunque no pertenzcan a tu presente. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor y dejar ir.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Cuando veas que no estás al cien por ciento de tu capacidad, detente un momento, fortalece la salud a través de buena alimentación y ejercicios, así sea en casa, tienes que moverte.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Una actitud fría y hostil, arrogante e impositiva siempre crea distanciamientos y resentimientos en cualquier área de la vida, sobre todo, en el trabajo. Asume una actitud más amigable.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Gastas y te preocupas por tu dinero. Puedes darte ciertos lujos, pero no olvides la tríada perfecta: cubres tus gastos, inviertes y ahorras.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Pueden presentarse problemas en tu relación que involucren a terceras personas. No asumas posición de víctima ni ofendas con tus palabras o acciones. Mídete.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Estás a la defensiva. Podrías entender mal las actitudes de otros, alejarte y aislarte. Cálmate, analiza dónde comenzaron los problemas y reconoce tus errores.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Tienes mucha energía, pero poco aguante los últimos días. Te sientes agobiado física y emocionalmente. Aprovecha esta oportunidad para reconectarte con la paz.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Si no amas lo que haces para vivir busca nuevas opciones. Estudia, prepárate, haz un nuevo plan y cree en él. Ámalo y construye la vida laboral que ansías vivir.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Vives la vida plenamente y sin compromiso. Si estás soltero es probable que prefieras mantener tu libertad. Si estás en una relación podrías comportarte un poco egoísta o ser infiel.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

A veces, si compartes tus problemas con un ser querido se convierte en una carga menos pasada. Confía y abre tu corazón.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Tendencia a sufrir mareos, cansancio, confusión y alteraciones emocionales. No permitas que la ansiedad te domine.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Hay cosas increíbles sucediendo a tu alrededor. Aprovecha las situaciones que se presenten y crea un nuevo plan a futuro. Confía en ti mismo y avanza.

(Vanidades)