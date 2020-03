Ya rige el "aislamiento social preventivo y obligatorio" en toda la Argentina

El dia de ayer, el presidente Alberto Fernández se reunió en la residencia de Olivos a los gobernadores para informarles sobre la batería de medidas adoptadas por el avance del coronavirus COVID-19 en Argentina, donde ya hay 128 infectados y tres muertos. Tras la cumbre se anunció que se aplica un aislamiento social preventivo y obligatorio en toda la Argentina desde la 0 de este viernes hasta el 31 de marzo.

Respecto a los 14 días de resguardo, el presidente Alberto Fernández recordó que "el tiempo no es caprichoso es el tiempo en el que se manifiesta el virus" y recordó: "Hicimos muchos esfuerzos para que la gente lo comprenda, declarando asuetos administrativos, invitamos a las empresas a hacer lo mismo, promovimos el trabajo de distancia". Sin embargo, apuntó durante la conferencia de prensa posterior a la reunión con los gobernadores que "hay gente que no entiende que no se puede circular por la calle" en el marco de los cuidados por el coronavirus COVID-19 en Argentina.

Por eso anunció el decretó que entra en vigencia desde primera hora de este viernes donde "nadie puede moverse de su residencia, deben quedarse en su casa" y explicó: "Trataremos que los efectos económicos sean lo menos dañinos posibles. Es una semana corta, tiene dos feriados. Hemos adelantado el feriado del 2 de Abril para el 31 de marzo y el 30 de marzo lo declaramos feriado puente para que tengamos la oportunidad de quedarnos en nuestras casas".

En el marco de la nueva medida por el coronavirus en Argentina, Alberto Fernández aclaró: "Obviamente hay situaciones permitidas. Deberán permanecer en sus casas y podrán salir para hacer lo necesario para su vida, van a tener los negocios de cercanía abiertos: supermercados, almacenes, ferreterías, farmacias, pero entiéndase bien que a partir de la hora 0 Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y las provinciales controlarán quién circula por las calles y quien no lo pueda justifica,r se someterá a lo que el Código Penal prevé".

En ese sentido, Alberto Fernández insistió: "Vamos a ser absolutamente inflexibles, es una medida excepcional que dictamos en un momento excepcional dentro de lo que la Constitución permite". Luego, agregó: "Me voy a poner al frente para realizar lo que nos hemos propuesto, que es evitar que le ritmo del contagio se acelere de tal modo que el sistema de salud lo pueda contener".

También detalló los están exceptuados de la nueva medida contra el coronavirus en Argentina: "Quienes trabajamos en los gobiernos nacional, provinciales y municipales en los niveles de conducción, los que trabajan en sanidad, fuerzas de seguridad y armadas, también los que trabajan en producción de alimentos, fármacos y otras actividades como el petroleo, refinería de naftas y gasoil".

"Le he pedido a los gobernadores la máxima severidad", indicó e insistió: "Vamos a ser muy severos porque la democracia nos lo exige el primer deber de un gobernarte es cuidar la integridad de aquellos a los que gobierna", expresó Alberto Fernández en la conferencia por las nuevas medidas contra el coronavorus en Argentina. "También hemos conseguido formar un gabinete federal", reveló Alberto Fernández en función del grupo destinados a coordinar políticas de contención de la pandemia en lo referente a la salud pero también a los efectos en a economía. Además prometió medidas para ayudar a monotributistas y trabajadores ubicados en la informalidad.

En el marco de un encuentro por la pandemia de coronavirus COVID-19 en Argentina también estuvo gran parte de los ministros del gabinete nacional. El tono de los anuncios ya se había adelantado este miércoles en Casa de Gobierno, tras la reunión que Alberto Fernández mantuvo con los jefes de los bloques de Diputados.

No asistieron a la reunión de este jueves por el coronavirus los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez -quien dispuso que el que salía de la provincia debe cumplir cuarentena obligatoria- y su par de Catamarca, Raúl Jalil, quien cumple con un aislamiento preventivo debido a que días atrás viajó a Toronto, Canadá.

También concurrió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien Alberto Fernández se reunió dos veces en la Casa Rosada, para coordinar las medidas que día a día se van resolviendo para afrontar la pandemia, que tiene al distrito porteño con la mayor cantidad de infectado hasta ahora.

