Coronavirus en Argentina: una diseñadora correntina fabrica barbijos para donar a hospitales y asilos

Mientras nos tenemos que quedar en casa, las que se mueven son las buenas acciones. Cada uno desde su lugar puede ayudar a combatir la pandemia del coronavirus. Daniela Piña es una reconocida diseñadora de alta costura que con su marca Nahia se especializa en vestidos de fiesta.

Pero ahora decidió frenar su producción en sus talleres ubicados en la ciudad de Ituzaingó para hacer barbijos y donarlos a diferentes centros hospitalarios, asilos de ancianos y también a la policía.

"Cuando llegas a tu trabajo y te das cuenta que tienes los insumos necesarios para ayudar (las máquinas, los rollos de tela y la gente), no lo dudas. Inmediatamente hablé con mi equipo y todos nos pusimos manos a la obra". Daniela comentó que si bien su marca llega a todo el país, ella reside en Corrientes, donde también los elementos de cuidado para protegernos del coronavirus, escasean.

"Estamos trabajando para abastecer a otros lugares. Tengo la suerte de tener un grupo de gente maravillosa que me ayudó sin pensarlo. En mis talleres cuento con máquinas industriales y máquinas artesanales. Decidí que cada uno iba a trabajar desde su casa, para cumplir con las medidas de precaución. Entonces se distribuyeron entre todos las máquinas artesanales. Así producen individualmente una determinada cantidad por día y yo me encargo de buscarlos para después entregarlos".

Además, la diseñadora explicó que también se encargan de esterilizarlos, ya que cuentan con planchas a vapor y alcohol líquido para entregarlos limpios directamente. “No es algo difícil de hacer, sólo hay que tener ganas. Todos pueden hacerlo desde sus casas. Nosotros lo hacemos en grandes cantidades y cada día que pasa buscamos fortalecer nuestra producción. Estoy investigando los métodos para agilizar más el tiempo. Por ejemplo, al principio los hacíamos con tiritas a los costados y ahora usamos elástico que es incluso mejor. Con eso pasamos de producir 40 a 65 en la misma cantidad de tiempo”.

Desde que se decidieron hacer los barbijos, abastecieron a guardias de hospitales, asilos, comisarías y muchas instituciones más. Daniela afirma que no planean parar. “Cuando llegué a la guardia del primer hospital quedaron sorprendidos y una autoridad me dijo: ‘gracias porque no teníamos'. En ese momento entendí que debía continuar”.

“Muchas personas me preguntan por las redes de mi marca cómo hacerlos y estoy planeando armar videos a través de Instagram para explicarlo. Pienso que tenemos que ser solidarios en estos difíciles momentos porque si uno se enferma nos compete a todos. Este es mi granito de arena para ayudar”. Un gran gesto que debe servir de ejemplo para todos los demás. Quienes quieran imitarla, pueden ver su tutorial sobre como hacer un barbijo en su cuenta de Instagram: @nahiadesignok