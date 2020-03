El goleador argentino que podría retirarse por el coronavirus

José Sand reconoció que es una posibilidad que se retire el 30 de junio, cuando finaliza su contrato con Lanús, y podría hacerlo sin jugar debido a la paralización del fútbol como consecuencia de la pandemia de coronavirus. "No puedo entrenar, no puedo hacer nada y se está haciendo difícil", reconoció.

El delantero, de 39 años, se encuentra recluido en Santa Lucía, ciudad de su Corrientes natal, donde intenta pasar lo mejor posible el tiempo de cuarentena."Nos dieron actividades de fuerza, abdominales, pero se hace difícil porque 15 días así no sé qué va a pasar", contó el futbolista en radio La Red.

En este contexto Sand explicó que la proximidad del final de su contrato lo hace analizar la posibilidad de no renovar debido a que poco menos de un mes después, el 17 de julio, cumplirá 40 años y ya le resulta difícil mantenerse en el más alto nivel. "Estoy más para dejar que para seguir. Voy cumplir 40 y tengo que parar un poco. Soy muy estricto conmigo mismo y cada vez que erro un gol o cada vez que juego mal se me vienen cosas a la cabeza que analizo. Todavía quedan tres meses más pero no se sabe qué va a pasar con todo esto. Cuando arranquemos de nuevo voy a ver cómo me siento", dijo.

El futbolista detalló que todavía recuerda dos jugadas que no pudo convertir en la pasada Superliga, en la que marcó 10 tantos, y que le habrían podido finalizar en la cima de la tabla de goleadores junto a Rafael Santos Borré, de River, y Silvio Romero, de Independiente. "Podría haber salido goleador si no fuera por muchos que erré, sobre todo esos dos contra Talleres y Atlético Tucumán. Trato de estar bien y prepararme para estar a la par de los chicos que son muy fuertes y muy rápidos pero es difícil: el fútbol no me pudo hacer dejar de jugar pero la enfermedad esta parece que sí… "

Respecto de su estado físico y la edad, Sand explicó: "A veces termino muy cansado y no me puedo recuperar, eso me hace pensar mucho. Sé que se acerca el final, no sé si en junio o en diciembre, y eso me tiene preocupado". Luego agregó que en caso de que el técnico Luis Zubeldía continúe en Lanús después del 30 de junio, cuando también finaliza su contrato, podría estirar la decisión del retiro: "Luis siempre me dice que quiere que me quede, que siga, pero también hay que ver qué pasa en junio. A él también se le termina el contrato y de lo que él haga también dependerá lo mío. Si él se queda por ahí hay más chances de que yo siga hasta diciembre porque él es el que me trajo".

Una crítica a los dirigentes del fútbol argentino

Además de las circunstancias actuales, José Sand se refirió a la complejidad que implica para los futbolistas argentinos las idas y vueltas de los dirigentes de la AFA. "Es difícil creerles, se contradicen entre ellos. Una semana dicen que se juega, a la otra que se para... Hay una desorganización terrible. La última semana yo dije que había que parar, que no se podía seguir jugando pero es difícil así. Arman una liga, dejan la liga, se van a AFA, vuelven a la liga, es muy difícil. Ahora con Tinelli ojalá que se pueda organizar un poco, parece ser un tipo serio y que le gusta el fútbol", consideró.