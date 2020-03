Coronavirus: Ricardo Bussi es el primer politico infectado

Este domingo el Ministerio de Salud de la Nación anunció 41 nuevos casos de coronavirus, cinco en la provincia de Tucumán, que ya suma siete en total. Uno de los cinco casos positivos confirmados hoy es el legislador Ricardo Bussi, cuya prueba había sido enviada días atrás al instituto Malbrán, según indicó el diario La Gaceta. Pese a ser un caso sospechoso y al alto nivel de contagio del coronavirus, en este tiempo, el político confesó haber estado en contacto con "un sinfín de personas" en reuniones programadas que "debía atender".

El miércoles pasado, Bussi había manifestado que tenía gastroenteritis pero que no era un caso para preocuparse. Según declaró a La Gaceta, en ese momento estaba "en cuarentena como corresponde para cuidarme a mí y a mi familia, como corresponde".

En un video que se viralizó por WhatsApp y redes sociales, Bussi negó haber estado en el exterior recientemente. Dijo que su último viaje fue a Brasil y que regresó al país el 20 de febrero. También señaló que hace seis días que está encerrado totalmente y que por su despacho pasó mucha gente. En ese sentido agregó que "lamenta infinitamente los daños que pueda haber causado".

Después de que se conociera resultado positivo de coronavirus, su equipo de prensa publicó un comunicado para informar que el legislador tucumano se encuentra en buen estado de salud y que mantuvo reuniones en los últimos días con "un sinfín de personas".

"En el día de la fecha, recibí los resultados de los análisis que me realicé y quiero comunicar que dieron positivos", señala el texto en primera persona firmado por Bussi, donde agrega: "En los últimos días, estuve en contacto con un sinfín de personas que acudieron a mi oficina por audiencias que tenían programadas y que por diversas razones debía atender".

Además de la confesión, el político de Tucumán dijo que actualmente sí está cumpliendo con el aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el brote de coronavirus: "Quiero llevar tranquilidad a toda la comunidad e informarles que me encuentro en buen estado de salud, sin fiebre, tomando todos los recaudos necesarios y respetando la cuarentena a la que me he sometido".

Finalmente, su comunicado cierra: "Hoy la única premisa es cuidarnos entre todos y quedarnos en casa".

En tanto, luego de que se hiciera pública la noticia, fuentes del Gobierno anticiparon que el vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decretaría la cuarentena obligatoria, bajo sanción, para todos los legisladores que estuvieron en la sesión del último martes, donde aprobaron disposiciones relacionadas con la pandemia de covid-19.

¿Quién es Ricardo Bussi?

El legislador de tucumano es el líder del partido local Fuerza Republicana. Actualmente es legislador provincial pero ocupó bancas por su provincia en la Cámara de Diputados (1997-2003) y en la de Senadores (2003-2007).

Fue candidato a gobernador de Tucumán seis veces: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019. La primera vez perdió por 4.200 votos ante el peronista Julio Miranda.

Es hijo del militar Domingo Antonio Bussi, condenado en 2008 a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, en la que fue gobernador de facto de Tucumán entre 1976 y 1978 y electo entre 1995 y 1999.