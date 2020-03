Sin mate con amigos ni reuniones familiares: cómo vivir el aislamiento social

El aislamiento social es una de las medidas más efectivas para reducir la circulación del coronavirus a nivel local y esta recomendación llegó a nuestro país: desde la hora cero del viernes, salvo algunas excepciones, todos los ciudadanos deben permanecer en sus hogares, según reza en el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández.

Muy lógica y acertada, la medida se encuentra a tono con las tomadas en todo el mundo para luchar contra la pandemia mundial producida por el COVID-19.

La Argentina con sus habitantes tan demostrativos está aprendiendo, y debemos tomar conciencia. Olvidarnos del beso, del abrazo que nace de manera espontánea, del mate, de las reuniones con la familia o los amigos, de todo aquello que tanto nos destaca entre los habitantes de todo el mundo. El minuto a minuto debe ser respetado, con las medidas que se dispongan y esto y el estar juntos más tiempos, hace que en una familia se deban establecer conductas.

Estamos frente a un estado de alerta, que requiere de un alto compromiso de todos los habitantes -grandes y chicos-. Los hábitos se adquieren y son modificables, de acuerdo a la dinámica de cada familia, ponerse de acuerdo en la implementación de reglas básicas es la consigna y también de la mano vendrá el esfuerzo de cada uno de los integrantes para evitar conflictos.



Al escuchar las noticias acerca de un aislamiento obligatorio, inmediatamente se despierta el estado de alerta y la preocupación organizativa. Surgen también sentimientos respecto al momento sensible, y se debe buscar la manera de explicar esta coyuntura a los más pequeños, que deben entender que permanecerán en el hogar, pero que las vacaciones no se extendieron, sino que estamos atravesando un problema de salud mundial.

En casos de grupos familiares reducidos, el problema no es mayor. El mismo suscita ante familias numerosas con la presencia de niños. O la inquietud se manifiesta frente a familiares, padres, abuelos que pueden estar en geriátricos.